«Шахеди» влучили у два житлові будинки в Тамбовській області, Росія атакувала Запоріжжя: головне за ніч

Зеленський провів телефонну розмову з Байденом, росіяни поскаржилися на влучання БпЛА у два житлові будинки в Тамбовській області, Анапу та Новоросійськ атакували БпЛА, Росія атакувала Запоріжжя, Зеленський розповів, чи збирається Україна привласнювати територію Курщини, США продовжили особливий статус для біженців з України. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 11 січня, щоб ви були в курсі подій:

Зеленський провів телефонну розмову з Байденом: про що говорили

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Про це президент України повідомив у Телеграмі.

«Поговорив з Байденом. Висловив співчуття у звʼязку зі страшними пожежами в Каліфорнії, втратою людей. Відзначив героїзм американців, які допомагають рятувати життя від вогню і зупиняють розповсюдження лісових пожеж», – написав він.

Зеленський подякував американському лідеру за підтримку нашої держави, нашої незалежності та за консолідацію міжнародної спільноти.

«Разом ми створили глобальну коаліцію захисників свободи та принципів міжнародного світу і безпеки», – зазначив президент.

Також лідери обох держав обговорили деталі нового санкційного пакету США щодо російської енергетики, яка готова Путіну фінансувати війну.

«Дуже важливо, що тепер Америка вдарила по тіньовому танкерному флоту Росії та по таких компаніях, як «Газпромнєфть» і «Сургутнєфтегаз», які накопичують гроші особисто для Путіна. Він повинен відчувати ціну своєї війни, втрачаючи зі своїх гаманців. Вдячний Америці, обом партіям, обом палатам Конгресу, які підтримують підтримку справедливого тиску на Росію за неспровоковану та злочинну агресію», – сказав Зеленський.

Обговорили президенти і ситуацію на полі бою, необхідність і надалі зміцнювати наш повітряний щит та захищати життя в українських містах і селах від російського терору – від щоденних ударів російських ракет і дронів.

«Петріоти» в руках українців довели свою ефективність, маємо збільшувати цю силу. Цінуємо, що Президент Байден сказав: збереження і захист незалежності України мають критичне значення для всієї Європи та демократичного світу. Обовʼязково вистоїмо та досягнемо стійкого миру для наших людей і країни», – резюмував президент.

Росіяни поскаржилися на влучання БпЛА у два житлові будинки в Тамбовській області

Проти ночі 11 січня дрони атакували Воронежську область та місто Котовськ Тамбовської області. За інформацією Telegram-каналів, є влучання у житлові будинки.

Як заявила місцева влада, у Воронежі та двох районах області «черговими силами ППО та засобами РЕБ виявлено та знищено декілька БпЛА». Стверджується, що постраждалих та руйнувань нібито немає.

Водночас у місті Котовськ у Тамбовській області росіяни поскаржилися, що БпЛА влетли у п'ятиповерхівку та ще один житловий будинок. Наслідки роботи ППО окупантів місцеві публікували у мережі.

Згодом інформацію підтвердив і виконувач обов‘язків губернатора Тамбовської області:

«У ніч на 11 січня БпЛА врізалися у два багатоквартирні будинки в Котовську. Кілька людей постраждали від осколків, їм надано допомогу. Загорянь немає, у будівель незначні пошкодження. Оцінюємо завдані збитки, будемо оперативно ліквідовувати наслідки. Жителів постраждалих квартир готовий прийняти пункт тимчасового розміщення».

Анапу та Новоросійськ атакують БпЛА

У ніч проти суботи, 11 січня, українські дрони атакували Анапу і Новоросійськ у Краснодарському краї. Про це повідомили російські Telegram-канали.

У сусідній Анапі у звʼязку з атакою дронів кілька разів вмикали сирену, з цього міста і з Новоросійська було повідомлено про роботу ППО.

У мережі повідомляли щонайменше про сім прильотів у порт Новоросійська. Росіяни публікували кадри «бавовни» в місті.

Детальної інформації про наслідки прильтів поки немає.

Зазначимо, Анапа і Новоросійськ розташовані за 40 кілометрів один від одного. Новоросійськ – головний російський торговий порт на Чорному морі, крім того, туди передислокувалася велика частина російського Чорноморського флоту.

У районі Анапи виходить у море газопровід «Турецький потік».

Росія атакувала Запоріжжя: є поранені

Російські війська у п'ятницю атакували Запоріжжя. У результаті постраждали двоє людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Попередньо відомо про двох поранених – 39-річного чоловіка та 56-річну жінку. Наразі медики доправили їх у лікарню», – зазначив Федоров.

Згодом він уточнив, що у постраждалих осколкові поранення рук і ніг. Лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.

Окрім того, внаслідок ворожої атаки шахедами на Запоріжжя попередньо пошкоджено магазин, приватні будинки та авто.

«Комунальні та екстрені служби вже на місцях – допомагають нашим людям долати наслідки», – додав Федоров.

Зеленський розповів, чи збирається Україна привласнювати територію Курщини

Курська операція на території Росії була кроком для запобігання окупації півночі України з боку РФ і не є актом привласнення російських територій. Про це глава Української держави Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійському телеканалу RaiNews24.

«Курська операція – тактичний успіх України, але успіх не для окупації. Нам не потрібна їхня територія, нам не потрібні їх землі, нам не потрібні їхні люди. Ми хочемо просто жити спокійно в себе дома без війни. Ось це – єдине, що нам потрібно. І ось для цього відбувались ці відповідні кроки», - сказав він.

Також президент підкреслив, що операція на Курщині була превентивним кроком, адже Путін прагнув окупувати північ України.

«Місто Суми – велике місто, місто Харків – велике місто. Сьогодні в Харкові понад мільйон людей. Якщо він Путін буде їх окуповувати, загинуть сотні тисяч людей. Тому ми повинні були зробити перші кроки, ми побачили велику кількість їхніх накопичених військ, щоб окупувати Суми, ми зробили перший крок раніше, ніж вони. І це нам дуже сильно допомогло», – сказав він.

США продовжили особливий статус для біженців з України

Сполучені Штати Америки (США) до 19 жовтня 2026 року продовжили статус «тимчасово захищених осіб» для громадян України. Він передбачає особливі імміграційні правила, для українських громадян. Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішньої безпеки США.

«МВБ оголосило сьогодні про продовження статусу «тимчасово захищених осіб» для України на 18 місяців. Продовження обумовлене триваючим збройним конфліктом і надзвичайними, що мають тимчасовий характер умовами в Україні, які не дозволяють громадянам України, які мають на це право, безпечно повернутися на батьківщину», – йдеться в повідомленні.