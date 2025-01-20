Джо Байден з дружиною Джилл та обраний президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією

Обраний президент Дональд Трамп прибув до Білого дому. Про це повідомляє CNN.

Президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден привітали обраного президента Дональда Трампа та його дружину Меланію Трамп, які прибули до Білого дому після відвідування служби в єпископальній церкві Святого Іоанна.

Трамп прибув до Білого дому

Джо Байден сказав «ласкаво просимо додому», коли Дональд Трамп прибув до Білого дому на чаювання напередодні його історичної інавгурації. Про це зауважує Sky.news.

CNN пише, що зазвичай після ранкової служби обраний президент, віцепрезидент та їхні подружжя відвідують Білий дім, де чинний президент проводить коротку приватну зустріч із своїм наступником. Цього року очікується, що Байден і Трамп разом із подружжями зберуться за чашкою чаю в Білому домі.

За традицією, президент, який залишає свою посаду, супроводжує новообраного президента до Капітолія на церемонію складання присяги. Проте, як зазначає CNN, у 2021 році Трамп не продовжив традицію запрошувати обраного президента до Білого дому.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня 2025 о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом).

Подію транслюватимуть на офіційних сторінках Білого дому. В прямому ефірі інавгурацію Трампа покажуть канали ABC, CBS, CNN, C-SPAN, Fox News, MSNBC, NBC і PBS. Також «Голос Америки» покаже інавгурацію на своєму YouTube з коментарями українською.

Зазначимо, що обраний президент США Дональд Трамп у перший день свого правління підпише понад 200 указів щодо енергетики, прикордонної та імміграційної політики.