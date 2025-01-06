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Трамп відреагував на відставку Трюдо, повторивши свою скандальну пропозицію

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Трамп відреагував на відставку Трюдо, повторивши свою скандальну пропозицію
Трамп знову запропонував Канаді стати 51-м штатом США
фото: EPA/UPG

Трамп вважає, що громадянам Канади сподобається бути 51-м штатом США

Новообраний президент США Дональд Трамп відреагував на рішення канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо піти у відставку в понеділок, 6 січня, припустивши, що зараз для Канади сприятливий час приєднатися до Сполучених Штатів. Про це повідомляє People. 

«Багато людей у Канаді полюблять бути 51-м штатом», – саркастично написав Трамп у соціальній мережі Truth, посилаючись на своє висловлювання про те, що Канада не повинна бути окремою країною.

«Якби Канада об'єдналася зі США, то не було б жодних тарифів, податки значно знизилися б, і вони були б повністю захищені від загрози з боку російських і китайських кораблів, які постійно оточують їх, – продовжив він, – Разом, яка це була б велика нація!!!».

Нагадаємо, на пресконференції в понеділок Трюдо заявив, що планує залишити пост лідера Канади, як тільки буде обраний наступник. 

Напередодні президентських виборів у США популярність Трюдо серед виборців вже падала, частково через економічні проблеми, такі як інфляція та дефіцит житла. Після обрання Трампа його погроза запровадити 25% тарифи на канадські товари посилила побоювання щодо економічної стабільності в Канаді. 

У грудні минулого року Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США, якщо та не може розв'язати питання з мігрантами та торгівлею. У матеріалі «Главкома» читайте докладніше про те, що стало причиною нового напруження між країнами.

Як повідомлялося раніше, новообраний президент Трамп у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що, ймовірно, Канаді слід стати 51-м штатом США. Як інформує Fox News, посилаючись на власні джерела, такою була відповідь Трампа на заяву Трюдо про те, мито через невирішення питань торгівлі між США та Канадою та іміграція вб’ють економіку його країну. 

Також обраний президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social пообіцяв, що з 20 січня після вступу на посаду підпише указ про введення 25% тарифів на всі товари з Мексики та Канади. Він пояснив, що ухвалив таке рішення через проблему нелегальної імміграції та притоку наркотрафіку до країни.

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Теги: Джастін Трюдо США президент Дональд Трамп Канада податки тарифи інфляція

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