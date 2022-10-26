Позитивний тренд. Зеленський розповів про співпрацю з Ізраїлем щодо іранських дронів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Ізраїль зараз «на початку співпраці»

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи інформацію про передачу Ізраїлем розвідданих щодо іранських дронів, які Росія використовує проти України, заявив, що наша країна на початку шляху співпраці з Ізраїлем. Про це він сказав на спільному брифінгу з президентом Гвінеї-Бісау у Києві.

«Усіх бентежать наші відносини. Усі хочуть більш теплих відносин, які є між нашими суспільствами. Скажу чесно, я задоволений останніми днями тим, що ми почали працювати… Ми на початку нашої співпраці. Спостерігається позитивний тренд у відносинах з Ізраїлем. Я за це вдячний», – сказав глава Української держави, підкресливши, що присвячує багато часу тематиці відносин з ізраїльськими партнерами.

Зеленський зазначив, що наразі почали співпрацю українська та ізраїльська розвідки. Однак він відмовився деталізувати, як саме це відбувається.

Водночас президент розповів, що дані, передані Україні розвідкою Ізраїлю, підтвердили інформацію, яку вже мали українські розвідки. Зокрема глава держави уточнив, що йдеться про використання російською федерацією близько 400 іранських дронів проти цивільного населення Української держави. У цьому контексті Зеленський подякував Збройним силам України за збиття 60-70% дронів. Він також висловив співчуття рідним і близьким людей, які загинули внаслідок ворожих влучань.

«Ізраїль знає, що таке війна. Ми вважаємо, що Ізраїль має більше підтримувати Україну. Ми чекаємо на це ще з 24 лютого. Ми бачимо, що ізраїльський народ підтримує українців, але нам потрібне політичне лідерство Ізраїлю», – резюмував він.

Як повідомлялося, за даними видання New York Times, днями Ізраїль надав Україні розвідувальні дані, корисні для враження іранських безпілотників.

Видання The Times of Israel раніше повідомило, що президент Ізраїлю Іцхак Герцог представив американським чиновникам на зустрічі у Вашингтоні докази використання Росією іранських безпілотників на війні в Україні.

Президент Ізраїлю раніше анонсував: поділиться фотодоказами того, що Росія використовувала вдосконалені іранські безпілотники у своїх атаках на Україну. Повідомляється, що співробітники ізраїльської служби безпеки за допомогою візуального аналізу встановили, що фрагменти безпілотників, використаних в Україні, ідентичні тим, які були розроблені в Ірані.

Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало 26 жовтня перебуває з робочим візитом у Києві.