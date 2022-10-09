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Північна Корея знову здійснила запуск балістичних ракет. Це вже сьомий випадок

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Північна Корея знову здійснила запуск балістичних ракет. Це вже сьомий випадок

Ракети впали в Японському морі

Збройні сили Південної Кореї заявили, що Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності зі свого східного узбережжя у бік Японського моря. Це вже сьомий запуск ракет з боку КНДР за останні два тижні. Про це пише Reuters.

Як повідомив міністр оборони Японії Іно Тоширо, перша ракета була запущена близько 01:47 за японським часом, а друга – через шість хвилин. За оцінками, вони пролетіли на відстань близько 350 кілометрів, досягнувши максимальної висоти до 100 км.

Міністр зазначив, що ракети впали в Японському морі, за межами виключної економічної зони Японії.

Видання Yonhap зазначає, що КНДР запустила ракети після того, як Сеул і Вашингтон завершили військово-морські навчання за участю американського авіаносця.

Північна Корея 3 жовтня вперше за п'ять років випустила балістичну ракету над Японією. Вона, схоже, пролетіла 4600 кілометрів, що є найбільшою відстанню за всю історію випробувань КНДР. Через це призупинили рух деяких потягів, а мешканців закликали заховатися.

Теги: Вашингтон міністр навчання ракета Японія

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