Північна Корея запустила ракету невстановленого типу

Військові Південної Кореї не змогли визначити тип балістичної ракети, що запустила КНДР

28 жовтня Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Японського моря. Про це повідомило Yonhap News Agency.

Агентство оприлюднило дані, отримані від Комітету начальників штабів Південної Кореї.

«Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети невстановленого типу в напрямку Східного моря», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 жовтня Північна Корея під керівництвом свого лідера Кім Чен Ина провела нове випробування стратегічних крилатих ракет великої дальності.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея провела серію ракетних випробовувань для того, щоб імітувати удари ядерною зброєю по Південній Кореї. За словами офіційних осіб у Сеулі, КНДР запускала ракети, щоб попередити Південну Корею після великомасштабних навчань військово-морських сил Південної Кореї та США.

Також КНДР на законодавчому рівні зафіксувала, що є ядерною державою.