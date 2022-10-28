Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Північна Корея запустила ракету невстановленого типу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Північна Корея запустила ракету невстановленого типу
Північна Корея проводить серію ракетних випробувань
фото ілюстративне

Військові Південної Кореї не змогли визначити тип балістичної ракети, що запустила КНДР

28 жовтня Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Японського моря. Про це повідомило Yonhap News Agency.

Агентство оприлюднило дані, отримані від Комітету начальників штабів Південної Кореї.

«Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети невстановленого типу в напрямку Східного моря», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 жовтня Північна Корея під керівництвом свого лідера Кім Чен Ина провела нове випробування стратегічних крилатих ракет великої дальності.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея провела серію ракетних випробовувань для того, щоб імітувати удари ядерною зброєю по Південній Кореї. За словами офіційних осіб у Сеулі, КНДР запускала ракети, щоб попередити Південну Корею після великомасштабних навчань військово-морських сил Південної Кореї та США.

Також КНДР на законодавчому рівні зафіксувала, що є ядерною державою.

Читайте також: Північна Корея відреагувала на путінську анексію
Теги: Північна Корея ракета ядерна зброя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Південна Корея надає гуманітарну допомогу Україні
Стало відомо, чому Південна Корея не постачає зброю Україні
Сьогодні, 07:02
Навчання мало «переконливо продемонструвати стримування війни»
КНДР імітувала ядерні удари по Південній Кореї – ЗМІ
10 жовтня, 06:55
Північна Корея знову здійснила запуск балістичних ракет
Північна Корея знову здійснила запуск балістичних ракет. Це вже сьомий випадок
9 жовтня, 05:25

Соціум

Ілон Маск розповів, навіщо купив Twitter
Ілон Маск розповів, навіщо купив Twitter
Північна Корея запустила ракету невстановленого типу
Північна Корея запустила ракету невстановленого типу
Війна України і РФ має закінчитися негайним миром: опитування в Угорщині
Війна України і РФ має закінчитися негайним миром: опитування в Угорщині
Стало відомо, яким ганебним словом рашисти називають своїх «мобіків» (відео)
Стало відомо, яким ганебним словом рашисти називають своїх «мобіків» (відео)
«Показують «чмобіків», а приїжджають досвідчені бійці»: білоруський десантник про росіян 
«Показують «чмобіків», а приїжджають досвідчені бійці»: білоруський десантник про росіян 
Антивоєнні протести у РФ: п’ятеро поліцейських затримали бабусю з плакатом (відео)
Антивоєнні протести у РФ: п’ятеро поліцейських затримали бабусю з плакатом (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
«Показують «чмобіків», а приїжджають досвідчені бійці»: білоруський десантник про росіян 
39K
«Король контрабанди» проти Зеленського. Верховний суд ухвалив рішення у скандальній справі про паспорт
38K
Хто працював із Богуслаєвим? «Слуга» Безугла попросила СБУ взятися за двох нардепів
33K
Путін пояснив, чому почав війну: образився
30K
Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: Ймовірність вторгнення з Білорусі – 70%
27K
Забезпечував окупантів продовольством: затримано депутата від «Слуги народу»

Новини

ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Сьогодні, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
Вчора, 21:00
Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Вчора, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Вчора, 07:12
Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
26 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту