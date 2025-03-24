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Позачергові вибори у Канаді: хто може стати новим прем'єром

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Позачергові вибори у Канаді: хто може стати новим прем'єром
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні готується до нових виборів
фото: newsnationnow.com

Прем'єр-міністр Канади Карні призначає позачергові вибори

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні закликав провести загальні вибори 28 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Карні є новачком у політиці з багаторічною кар'єрою у центральному банку та фінансах. Він був обраний лідером Ліберальної партії Канади 9 березня і склав присягу як прем'єр-міністр 14 березня. Карні змінив Джастіна Трюдо, який очолював лібералів та країну протягом десятиліття, але став вкрай непопулярним.

Ліберали не мають більшості в парламенті Канади, а це означає, що їхній уряд може впасти через вотум недовіри вже в понеділок, якби Карні не закликав до виборів.

Агресивна позиція Трампа по відношенню до Канади зіграла позитивну роль для лібералів, які раніше поступалися головному супротивникові – консерваторам. Виборці були стурбовані тим, що лідер консерваторів П'єр Пуальєвр надто ідеологічно схожий на Трампа, щоб протистояти йому.

Третя партія в Палаті громад, Квебецький блок, очолюється Івом-Франсуа Бланше і віддана квебецькому націоналізму.

Четверта за величиною партія Канади, Нова демократична партія на чолі з Джагмітом Сінгхом. НДП пропонувала підтримку ліберальному уряду меншості в Палаті громад до вересня і змогла натомість отримати схвалення деяких зі своїх основних соціальних політик, але опитування показують, що її підтримка слабшає.

Як нагадує The New York Times, країна поділена на 343 виборчі округи, кожен з яких відповідає одному місцю в Палаті громад. Щоб сформувати уряд більшості, партія має отримати 172 місця. Якщо партія з найбільшою кількістю місць має менше 172 місць, вона все одно може сформувати уряд меншості, але їй знадобиться підтримка іншої партії для ухвалення законодавства.

Напередодні виборів Карні залишиться прем'єр-міністром і технічно продовжуватиме керувати країною разом зі своїм кабінетом. Але вони будуть перебувати в режимі «виконувачів обов'язків» і зможуть зосередитися лише на необхідних справах, таких як вирішення рутинних чи термінових питань, але не можуть приймати нових важливих чи спірних рішень.

До розпуску парламенту ліберали, що діють, займали 152 місця в Палаті громад. Консерватори мали 120, Блок Квебеку – 33, НДП – 24 та Партія зелених – два.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про проведення дострокових парламентських виборів, які відбудуться 28 квітня. Прем'єр-міністр пояснив, що рішення про проведення дострокових виборів продиктоване необхідністю у найкоротші терміни виправити проблеми в економіці країни та відреагувати на тарифну політику американської адміністрації. 

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Теги: міністр вибори Канада політика Марк Карні

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