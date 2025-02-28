США закриють низку посольств у світі? Politico розповіло про черговий план Трампа

Трамп має намір кардинально поміняти роботу Держдепу США





Президент США Дональд Трамп планує радикально скоротити Держдепартамент, залишивши в ньому менше дипломатів, менше посольств та вужчу сферу діяльності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Politico.

Як зазначає Politico, адміністрація Трампа має намір зосередити роботу департаменту на таких сферах, як укладання транзакційних урядових угод, забезпечення безпеки США та заохочення іноземних інвестицій в Америку.

«Ці зміни означають історичну реструктуризацію знаменитого департаменту, чия діяльність та сфера охоплення за десятиліття розширилися та включала зусилля щодо зміцнення американського впливу за кордоном, починаючи від допомоги у захисті від хакерів та закінчуючи захистом інтересів людей з обмеженими можливостями», – пише Politico.

Поки залишається незрозумілим, скільки саме посольств буде закрито, але держсекретар Марко Рубіо згоден скоротити значну їх кількість, повідомило джерело.

Видання також посилається на список потенційних консульств, які можуть бути скорочені. Йдеться Ренне, Ліон, Страсбург і Бордо у Франції, Дюссельдорфі, Лейпцигу і Гамбурзі в Німеччині, італійській Флоренції, Понта-Делгаді в Португалія, і Белу-Орізонті в Бразилії.

Нагадаємо, 27 лютого, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, зробив низку заяв щодо війни в Україні. Зокрема Трамп забув та «не може повірити», що назвав очільника України Володимира Зеленського «диктатором».Більше того, очільник США додав, що Зеленський найкращий президент України та хоче і буде працювати з ним.



