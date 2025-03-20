Активісти залили фарбою дилерський центр Tesla у Канаді

Відповідальність за протест взяла на себе організація Last Generation Canada

Активісти залили фарбою дилерський центр Tesla в канадському Монреалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CTV News.

Двоє молодих людей рожевою фарбою облили стіни центру Tesla, після чого дістали плакат із написом «останнє покоління». Згодом офіцери прибули до дилерського центру та заарештували двох молодих людей у ​​віці 21 року.

«Поліція Монреаля повідомляє, що близько 10 години ранку їм надійшов дзвінок у службу 911 про те, що передня частина будівлі вкрита рожевою фарбою. Коли поліцейські прибули до автосалону на вулиці Фер’єр, у районі Кот-де-Неж – Нотр-Дам-де-Грас, вони заарештували двох молодиків», – йдеться у статті.

Активісти залили рожевою фарбою дилерський центр Tesla в Монреалі.



Двоє молодих людей заявили, що у такий спосіб протестують проти дій мільярдера Ілона Маска, який руйнує демократію та заперечує зміни клімату. pic.twitter.com/2W7d8JgO6R — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 20, 2025

Поліція повідомила, що двох активістів звільнили з-під варти, але вони постануть перед судом у травні.

Екологічна група Last Generation Canada заявила, що двоє її членів використали миючу фарбу, щоб надіслати чітке повідомлення генеральному директору Tesla Ілону Маску. «Група вимагає від Канади протистояти генеральному директору Tesla, мільярдеру Ілону Маску, який руйнує демократію та поширює заперечення змін клімату», – йдеться в пресрелізі групи.

Раніше міжнародне автомобільне шоу у Ванкувері скасувало участь Tesla через безпекові переконання. Автошоу у Ванкувері – один із найбільших подібних заходів у Канаді – розпочинається цього тижня. Організатори заявили, що виключили Tesla «після того, як неодноразово давали автовиробнику змогу добровільно відмовитися від участі».

До слова, американський мільярдер, очільник департаменту урядової ефективності (DOGE) Ілон Маск звинуватив демократів у тому, що американці спалюють автівки Tesla.

Нагадаємо, американський інвестор Росс Гербер, компанія якого володіє приблизно 260 тис. акцій Tesla вартістю близько $105 млн, закликав Ілона Маска зосередитися на компанії або піти з посади генерального директора.