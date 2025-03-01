Головна Світ Політика
search button user button menu button

FT: Орбан закликає ЄС вже говорити з Росією про припинення вогню

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
FT: Орбан закликає ЄС вже говорити з Росією про припинення вогню
Раніше Орбан заявив, що вступ України до Євросоюзу є «немислимий», оскільки він може зруйнувати угорську економіку
фото з відкритих джерел

Орбан висловився після заяв Брюсселя щодо додаткової військової підтримки України

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан закликав Європейський Союз розпочати прямі переговори з Росією про припинення вогню в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на FT та на лист політика до президента Євроради Антоніу Кошти.

У ньому йдеться, що Орбан виступає проти спроб знайти будь-який консенсус щодо України серед 27 держав-членів блоку.

«Стало очевидним, що в нашому підході до України існують стратегічні розбіжності, які неможливо подолати шляхом підготовки проєктів або комунікації», – вважає угорський премʼєр.

Посол Угорщини в ЄС висловив подібні думки під час зустрічі представників ЄС у Брюсселі.

Орбан у листі згадав американську резолюцію, яку 24 лютого ухвалила Генасамблея ООН, Там йдеться про «швидке припинення конфлікту». За словами премʼєр-міністра Угорщини, цей документ сигналізує про «новий етап в історії конфлікту» і робить «неактуальними» всі попередні формулювання Європейської ради

Лист він написав після того, як Брюссель оприлюднив висновки для майбутнього саміту лідерів ЄС, де йдеться про додаткову військову підтримку України та швидке збільшення витрат на оборону в країнах Європи.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що вступ України до Євросоюзу є «немислимий», оскільки він може зруйнувати угорську економіку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на в ефірі угорського Radio Kossuth.

Глава угорського уряду вкотре наголосив, що виступає проти членства України в ЄС, коментуючи можливе обговорення євроінтеграції України під час саміту ЄС.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив невдоволення спільною заявою міністрів закордонних справ ЄС та України щодо необхідності їхньої участі в мирних переговорах щодо війни.

 

Теги: міністр політика Брюссель Віктор Орбан Європейський союз переговори 24 лютого

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп ввів тарифи на широкий спектр товарів з Китаю, Канади, Мексики та інших країн
Майстерклас Трампа «Як здобувати друзів і впливати на світ»
5 лютого, 12:30
Державний секретар США Марко Рубіо (другий праворуч) прибуває до міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 17 лютого 2025 року
Саудівська Аравія проводить переговори США та Росії, щоб зміцнити свою дипломатичну роль
18 лютого, 12:00
Посол України подякував Великій Британії за те, що «у ці тяжкі часи вона завжди з нами»
Міністр закордонних справ Великої Британії прибув до Києва
5 лютого, 09:21
Володимир Зеленський підписав указ № 79/2025
Президент вніс зміни до складу РНБО
8 лютого, 09:09
Газ залишається нагальною проблемою для Європи
Європа знайшла спосіб впоратися з рекордними цінами на газ – Financial Times
12 лютого, 09:25
У місті вже розгорнуто 67 пунктів незламності та розпочато підключення трьох модульних котелень в закладах охорони здоров’я
У Миколаєві після удару РФ повністю зруйновано електрогенерацію
16 лютого, 21:20
Міноборони про можливу загрозу відключення Starlink: Альтернатива є
Міноборони про можливу загрозу відключення Starlink: Альтернатива є
23 лютого, 15:45
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розпочав переговори з соціал-демократами про швидке затвердження €200 млрд на спеціальні витрати на оборону
Німеччина може створити окремий фонд для допомоги Україні. Що відомо
25 лютого, 16:15
У якийсь момент Трамп навіть почав передражнювати Зеленського
Пастка у Білому домі
Вчора, 23:39

Політика

Як зменшити вплив Росії в ООН. Український дипломат несподіване рішення
Як зменшити вплив Росії в ООН. Український дипломат несподіване рішення
Румунія підтвердила падіння російського безпілотника на своїй території
Румунія підтвердила падіння російського безпілотника на своїй території
FT: Орбан закликає ЄС вже говорити з Росією про припинення вогню
FT: Орбан закликає ЄС вже говорити з Росією про припинення вогню
Туреччина на саміті у Лондоні знову запропонує провести переговори України і РФ – ЗМІ
Туреччина на саміті у Лондоні знову запропонує провести переговори України і РФ – ЗМІ
Британія не запросила на саміт країни Балтії. Вони попередили, чому це небезпечно
Британія не запросила на саміт країни Балтії. Вони попередили, чому це небезпечно
Норвегія цього року хоче збільшити допомогу Україні
Норвегія цього року хоче збільшити допомогу Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
176K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 березня: ситуація на фронті
170K
Український банкір після скандалу у Білому домі відкрив збір «на ядерку»: за 11 год зібрано 12 млн грн (оновлено)
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 березня 2025
36K
Стало відомо, що сталося у Білому домі після перепалки Зеленського та Трампа – CNN
19K
ЄС та Індія укладуть угоду, про яку домовлялися майже 20 років
8434
Як Маркарова відреагувала на суперечку Трампа та Зеленського: красномовне відео

Новини

1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
Вчора, 21:07
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня
Вчора, 18:35
У Києві та кількох областях запроваджено екстрені відключення світла (оновлено)
Вчора, 17:42
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Трамп продовжив санкції проти РФ, Мінкульт зупинив видачу дозволів на виїзд за кордон. Головне за 27 лютого
27 лютого, 21:10

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua