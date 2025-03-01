FT: Орбан закликає ЄС вже говорити з Росією про припинення вогню

Раніше Орбан заявив, що вступ України до Євросоюзу є «немислимий», оскільки він може зруйнувати угорську економіку

Орбан висловився після заяв Брюсселя щодо додаткової військової підтримки України

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан закликав Європейський Союз розпочати прямі переговори з Росією про припинення вогню в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на FT та на лист політика до президента Євроради Антоніу Кошти.

У ньому йдеться, що Орбан виступає проти спроб знайти будь-який консенсус щодо України серед 27 держав-членів блоку.

«Стало очевидним, що в нашому підході до України існують стратегічні розбіжності, які неможливо подолати шляхом підготовки проєктів або комунікації», – вважає угорський премʼєр.

Посол Угорщини в ЄС висловив подібні думки під час зустрічі представників ЄС у Брюсселі.

Орбан у листі згадав американську резолюцію, яку 24 лютого ухвалила Генасамблея ООН, Там йдеться про «швидке припинення конфлікту». За словами премʼєр-міністра Угорщини, цей документ сигналізує про «новий етап в історії конфлікту» і робить «неактуальними» всі попередні формулювання Європейської ради

Лист він написав після того, як Брюссель оприлюднив висновки для майбутнього саміту лідерів ЄС, де йдеться про додаткову військову підтримку України та швидке збільшення витрат на оборону в країнах Європи.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що вступ України до Євросоюзу є «немислимий», оскільки він може зруйнувати угорську економіку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на в ефірі угорського Radio Kossuth.

Глава угорського уряду вкотре наголосив, що виступає проти членства України в ЄС, коментуючи можливе обговорення євроінтеграції України під час саміту ЄС.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив невдоволення спільною заявою міністрів закордонних справ ЄС та України щодо необхідності їхньої участі в мирних переговорах щодо війни.