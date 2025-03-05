Демократи під час виступу Трампа у Конгресі розкритикували Маска

Демократи під час виступу Трампа сиділи з табличками, на яких написано Musk steals

Трамп звернувся до демократів під час свого виступу

Деякі демократи висловили протест під час звернення президента США Дональда Трампа до Конгресу, піднявши таблички з написом Musk steals (Маск краде). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію.

Акція була спрямована проти Ілона Маска – одного з найближчих соратників Трампа. На зворотному боці табличок було написано False (брехня).

фото: Reuters

«Я вже вп’яте виступаю з промовою перед Конгресом, і щоразу розумію, що немає нічого, що могло б зробити вас щасливими, змусити вас посміхнутися або аплодувати», – сказав Трамп.

У відповідь Трамп безпосередньо звернувся до демократів у залі, заявивши, що навіть у разі значного наукового прориву чи рекордного зниження злочинності вони все одно не підтримали б його досягнення.

Нагадаємо, перші прояви протесту від демократів розпочались ще тоді, як Трамп переступив поріг зали засідань. Коли перші представники Конгресу зустрічали його в залі, позаду американського лідера стояла конгресвумен з табличкою «Це не нормально».

Зокрема, під час виступу президента США у Капітолії конгресмена Ела Гріна, який у 2017 році закликав до імпічменту Трампа, вивели із зали за недотримання порядку.