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Чи стане Київ другим Черніговом? Відсторонений секретар оцінив ризики «обнулення» Київради

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чи стане Київ другим Черніговом? Відсторонений секретар оцінив ризики «обнулення» Київради
Володимир Бондаренко допускає, що сценарій переходу повноважень Київради до КМВА гіпотетично можливий
фото: Київська міська рада

Соратник Кличка сподівається, що робота Київради на наступному пленарному засіданні буде розблокована

Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, якого відсторонено від ведення засідань і погоджувальної ради, вважає, що переформатування роботи Київради наприкінці каденції не вигідне більшості політичних сил, в ній представлених. Про це він розповів у бліц-інтерв’ю «Главкому».

Відповідаючи на питання, чи є ризик блокування Київради на тривалий період через відсторонення секретаря та питання щодо нового керівника земельної і, можливо, бюджетної комісій, Бондаренко відзначив, що вся діяльність Київради – це результат складних політичних домовленостей, і політичні сили, що складають міськраду, не бажають її переформатування.

«Якщо тільки не стоїть мета паралізувати місцеве самоврядування у столиці, розбалансувати систему влади, навмисне розваливши роботу Київради», – зауважує Бондаренко, наводячи сумнозвісний приклад Чернігова. Нагадаємо, в цьому місті через суд був відсторонений від посади міський голова та подав у відставку секретар міськради. Вся влада ж в місті фактично перейшла до міської військової адміністрації.

Бондаренко допускає, що сценарій переходу повноважень Київради до КМВА гіпотетично можливий і в столиці  і його намагається реалізувати фракція «Слуга народу» (ця політсила почала збір підписів щодо запуску процедури відставки секретаря). Але нагадує, що для цього потрібне рішення Верховної Ради.

«Якщо представницький орган киян буде знівельований – це неповага до киян та їх вибору і точно не піде на користь місту, – впевнений Бондаренко і підкреслює, що сьогодні говорити про недієздатність Київради немає підстав.

Протягом двох останніх чергових засідань Київради її робота була заблокована через вимогу фракції «Європейська солідарність» поставити на голосування заяву щодо недопущення переслідування опозиції, зокрема, запровадження санкцій проти Петра Порошенка.

«Блокування трибуни, яке ми мали, – політична позиція «Європейської Солідарності», – каже Бондаренко. – Київрада збирається, кворум є, голосування відбуваються, працюють постійні комісії. Сподіваюсь, що наступне пленарне засідання пройде в робочому режимі».

Нагадаємо, секретар Київради Володимир Бондаренко звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка, аби той відсторонив його від обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань на час проведення досудового розслідування у справі «плівок Комарницького». Кличко тепер буде проводити і засідання міськради, і засідання президії, і засідання погоджувальної ради особисто. Як відомо, секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Раніше його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці.

Володимир Бондаренко є давнім соратником Віталія Кличка як депутата міськради з 2007 року, потім числився його помічником як нардепа, керував апаратом КМДА, був співголовою комісії при КМДА з перевірки інформації щодо об’єктів будівництва, а у 2020 році Кличко вибив для нього посаду секретаря Київради. 

Варто зауважити, що наразі Бондаренку не пред’явлено жодних звинувачень силових органів, він проходить по справі як свідок і посилається на статтю 222 Кримінально-процесуального кодексу України, яка забороняє розголошення відомостей досудового розслідування без письмового дозволу прокурора або слідчого.

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Теги: столиця Київрада політика Київ Володимир Бондаренко Чернігів

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