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Італійські війська не будуть задіяні у миротворчих місіях в Україні – Мелоні

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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Італійські війська не будуть задіяні у миротворчих місіях в Україні – Мелоні
Мелоні: Жодної національної участі в потенційних військових силах на землі не заплановано
фото з відкритих джерел

Італія продовжить співпрацю із європейськими та західними партнерами у питаннях безпеки

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що італійські війська не будуть задіяні в потенційній миротворчій операції в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ANSA.

Мелоні наголосила на цьому під час віртуальної зустрічі країн «коаліції охочих», яку організував прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

«Жодної національної участі в потенційних військових силах на землі не заплановано», – сказала Мелоні.

У цьому контексті прем'єр-міністр сказала, що Італія має намір продовжувати співпрацю з європейськими та західними партнерами та Сполученими Штатами для визначення надійних та ефективних гарантій безпеки.

Нагадаємо, новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні разом з прем’єр-міністром Кіром Стармером та президентом України Володимиром Зеленським та іншими найближчими союзниками обговорили шлях України до миру.

«Сьогодні вранці я розмовляв з прем’єр-міністром Стармером, Президентом Зеленським і багатьма нашими найближчими союзниками, щоб обговорити шлях України до миру. Канада підтримує пропозицію про негайне припинення вогню в Україні. Канада – вірний союзник України. Ми забезпечимо Україні військову підтримку, необхідну для самооборони – зараз і в майбутньому», - зазначив Карні.

За словами президента Фінляндії Олександра Стубба, Росія намагається грати в гру з відтягуванням в Україні, а країна не хоче ні припинення вогню, ні миру.

«Путін не прагне перемир’я, припинення вогню чи миру. Його основна мета, а саме знищення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, взагалі не змінилася. Сподіваюся, ми зможемо продовжити тиск Заходу, який змушує Росію припинити вогонь», – сказав Стубб.

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Теги: росія путін Італія Кір Стармер Марк Карні

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