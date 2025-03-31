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У Канаді відбудуться дострокові парламентські вибори

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У Канаді відбудуться дострокові парламентські вибори
У Канаді незабаром відбуватимуться вибори
фото із відкритих джерел

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив дату виборів

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про проведення дострокових парламентських виборів, які відбудуться 28 квітня. Як повідомляє «Главком», про це він оголосив під час спеціального звернення, яке транслювалось національними телеканалами. 

«Я щойно попросив генерал-губернатора (Канади Мері Саймон – «Главком») розпустити парламент і призначити вибори на 28 квітня. Вона погодилася», – заявив Карні.

Прем'єр-міністр пояснив, що рішення про проведення дострокових виборів продиктоване необхідністю у найкоротші терміни виправити проблеми в економіці країни та відреагувати на тарифну політику американської адміністрації. Для цього йому та його уряду потрібна «сильна підтримка» населення, додав Карні.

Парламент країни мав повернутися до роботи 24 березня, а вибори було заплановано на 20 жовтня. 9 березня Карні став прем'єр-міністром після того, як Джастін Трюдо пішов у відставку з посади глави уряду та лідера правлячої Ліберальної партії Канади. Очікувалося, що новий прем'єр  оголосить про дострокові вибори, оскільки 24 березня парламент мав розглянути питання вотуму довіри Карні. З огляду на те, що ліберали не мають більшості в парламенті, а лідери всіх опозиційних партій вже заявили, що не підтримають лібералів, шансів успішно пройти голосування щодо вотуму довіри у Карні не було.

За даними телеканалу СВС, поточний рейтинг довіри Карні становить 37,7%, а рейтинг його головного опонента з опозиційної Консервативної партії Канади П'єра Пуальєвра становить 37,4%.

Раніше у Канаді Ліберальна партія обрала нового лідера, який обійме посаду прем'єр-міністра замість Джастіна Трюдо. 

До слова, прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив президента України Володимира Зеленського на саміт «Групи семи». Захід має відбутися на початку літа.

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Теги: уряд Канада політика Марк Карні парламент населення партії вибори міністр

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