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Зеленський у Великій Британії: стало відомо, про що президент говорив зі Стармером

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Зеленський у Великій Британії: стало відомо, про що президент говорив зі Стармером
Кір Стармер запевнив, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно
фото: сайт президента України

Особливу увагу приділили питанням безпекових гарантій для України та ролі Великої Британії в їх забезпеченні

Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Великої Британії, зустрівшись із прем'єр-міністром Кіром Стармером. Під час розмови глава держави подякував Великій Британії та її народу за значну підтримку України від початку війни, наголосивши на важливості стратегічного партнерства між країнами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт президента України.

Зеленський також висловив вдячність за організацію зустрічі європейських лідерів, яка відбудеться в Лондоні наступного дня. Він зазначив, що нині визначається майбутнє Європи та трансатлантичної єдності, а війна Росії проти України та безпекові загрози для Європи є ключовими темами як двосторонніх переговорів, так і розширеної зустрічі з партнерами.

Окремо президент України та прем'єр-міністр Великої Британії обговорили підсумки своїх поїздок до США, зосередившись на координації з союзниками, реалізації спільного плану дій та конкретних кроках для посилення позицій України. Головною метою, за словами Зеленського, є досягнення стійкого і справедливого миру, який унеможливить новий наступ Росії після потенційного припинення вогню. Він наголосив, що за столом мирних переговорів мають бути Україна, Європа та США.

Особливу увагу приділили питанням безпекових гарантій для України та ролі Великої Британії в їх забезпеченні. Обидва лідери висловили спільне бачення майбутніх кроків для зміцнення міжнародної підтримки.

Кір Стармер запевнив, що Сполучене Королівство підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Він також відзначив численні демонстрації в Лондоні, де люди вийшли на вулиці, аби висловити солідарність з українцями.

У рамках візиту відбулося підписання кредитного договору між Україною та Великою Британією. Міністр фінансів України Сергій Марченко (онлайн) та канцлер казначейства Рейчел Рівз уклали угоду, за якою Сполучене Королівство надасть Україні до 2,258 млрд фунтів стерлінгів у межах програми фінансової підтримки ЄС і G7.

Підписання угоди
Підписання угоди
фото: сайт президента України

Кошти будуть спрямовані на закупівлю оборонної продукції та нагальні бюджетні потреби. Кредит розрахований на 30 років і має погашатися за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Раніше колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал Залужного.

Тепер вже посол України у Великій Британії Валерій Залужний повідомив, що у ці дні у Лондоні багато говоритимуть про Україну та подальшу підтримку. За його словами буде важко, але разом ми все подолаємо.

Теги: кредит міністр війна Європа Володимир Зеленський Україна президент Сергій Марченко Кір Стармер

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