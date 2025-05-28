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Помер депутат від «Слуги народу», колишній журналіст «1+1»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Помер депутат від «Слуги народу», колишній журналіст «1+1»
Після тривалої боротьби з важкою хворобою помер Сергій Швець
фото з відкритих джерел

Помер народний депутат від «Слуги народу» та колишній журналіст «1+1» Сергій Швець

Сьогодні стало відомо про смерть народного депутата України Сергія Швеця, який представляв фракцію «Слуга народу». Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія, пише «Главком».

За словами Арахамії, Сергій Швець помер від важкої хвороби.

«Після тривалої боротьби з важкою хворобою помер наш колега, народний депутат Сергій Швець. Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях – від журналістики, до роботи у Верховній Раді України. Ми запам’ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Вічна пам'ять», – зазначив Давид Арахамія.

Сергій Швець був відомий широкій громадськості як журналіст, який тривалий час працював на телеканалі «1+1». Зокрема, він був спеціальним кореспондентом та ведучим програм, зокрема ТСН, «Сніданок з 1+1» та «ТСН-Варта».

У 2019 році Сергій Швець був обраний народним депутатом України від партії «Слуга народу» по одномандатному виборчому округу №214 у Києві. У Верховній Раді він входив до Комітету з питань свободи слова.

Нагадаємо, 26 травня, на 86-му році життя помер громадсько-політичний діяч, народний депутат України трьох скликань Юрій Гнаткевич.

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Теги: депутат партія Слуга народу

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