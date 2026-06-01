Прем’єр Мальти став першим за 45 років лідером лейбористів, який втретє склав присягу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Роберт Абела втретє став прем’єр-міністром
фото: Matthew Mirabelli
На Мальті Роберт Абела втретє склав присягу на посаді прем'єр-міністра під час церемонії, що відбулася у Валлетті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Malta.

У понеділок президент Міріам Спітері Дебоно прийняла присягу від переобраного лідера Лейбористської партії. Його супроводжували дружина Лідія та дочка Джорджія Мей.

фото: Matthew Mirabelli
фото: Matthew Mirabelli

Абела став наступником Джозефа Муската у 2020 році, ставши 14-м прем'єр-міністром Мальти. Його уряд був переобраний у 2022 році і знову на цих вихідних, отримавши більшість у 21 721 голос.

Роберт Абела став першим прем'єр-міністром від Лейбористської партії, який склав присягу втретє з часів Дома Мінтоффа у 1981 році.

Нагадаємо, на виборах, що відбулися в суботу, Лейбористська партія здобула безпрецедентну четверту поспіль перемогу, набравши 51,8 % голосів, тоді як Націоналістична партія отримала 44,7 %. Хоча Лейбористська партія здобула чергову переконливу перемогу, її перевага скоротилася до 21 721 голосу порівняно з 39 474 голосами, які вона отримала у 2022 році.

