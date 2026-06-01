Пашинян назвав умову для референдуму про вступ Вірменії до ЄС

Прем'єр Вірменії заявив, що країна ще не готова до такого референдуму
фото: armenpress.am
Єреван не готовий робити вибір між Євросоюзом і союзом за участю Росії

Вступ Вірменії до Європейського Союзу можливий лише тоді, коли процес європейської інтеграції перейде в практичну площину. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян наголосив, що наразі питання членства країни в ЄС залишається теоретичним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Armenpress.

Пашинян наголосив, що Вірменія продовжить працювати в межах Євразійського економічного союзу доти, доки вибір між ЄС та ЄАЕС не стане неминучим.

«Ми працюємо і будемо продовжувати працювати в рамках Євразійського економічного союзу доти, доки вибір між Європейським Союзом і Євразійським економічним союзом не стане неминучим, а рішення, звісно, має бути ухвалене народом Республіки Вірменія шляхом референдуму», – сказав він.

Водночас глава уряду зазначив, що зараз немає підстав для проведення такого голосування. За словами Пашиняна, проводити референдум можна буде лише тоді, коли Вірменія офіційно подасть заявку на членство в Європейському Союзі або наблизиться до отримання статусу кандидата на вступ.

«Поки Вірменія офіційно не подасть заявку на членство в Європейському Союзі або не наблизиться до статусу кандидата на членство в ЄС, проведення будь-якого референдуму є нелогічним», – зазначив прем'єр-міністр.

Він також підкреслив, що наразі громадянам країни неможливо запропонувати реальний вибір між двома інтеграційними проєктами.

«Сьогодні цей вибір має теоретичний характер, а виносити теоретичний вибір на референдум, звичайно, не дуже розумно і правильно, та не має під собою підстав», – сказав Пашинян.

Прем'єр додав, що Вірменія й надалі розвиватиме співпрацю з партнерами в межах Євразійського економічного союзу. «Тому ми будемо продовжувати працювати спокійно, мирно, без нервів, без суперечок у Євразійському економічному союзі, і я переконаний, що у нас ще є потенціал у цьому напрямку, який ми будемо використовувати в найближчому майбутньому», – заявив він.

Раніше президент США Дональд Трамп публічно підтримав прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна напередодні парламентських виборів, які відбудуться 7 червня. У дописі на платформі Truth Social Трамп назвав Пашиняна «великим другом і видатним лідером», який «робить свою країну сильною, процвітаючою та надзвичайно безпечною»

