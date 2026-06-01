Україна збільшить імпорт скрапленого газу з Балтики: підписано угоду

glavcom.ua
Голова уряду повідомила про домовленості у Вільнюсі
фото: Юлія Свириденко/Telegram
Свириденко: Важливий крок для нашої стійкості

В Україну буде постачатись більше скрапленого природного газу (СПГ) з Балтики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Досягнули угоди про довгострокове постачання СПГ через термінал Клайпеди під час міжурядових консультацій у Вільнюсі Скраплений природний газ може постачатись як від американських, так і близькосхідних виробників», – йдеться у повідомленні.

Свириденко пояснила, що український «Нафтогаз» вже приймав такі партії. «Наші домовленості дозволять посилити цей канал. Важливий крок для нашої стійкості», – наголосила вона.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 26 травня ухвалила рішення знизити вартість послуг із зберігання блакитного палива в підземних сховищах (ПСГ) на 10%. Головна мета цього кроку – мотивувати українських та європейських трейдерів активніше закачувати газ до вітчизняних сховищ.

Зниження вартості послуг стало можливим завдяки масштабній реформі управління інфраструктурою. Оператор підземних сховищ АТ «Укртрансгаз» офіційно перейшов на довгострокове стимулююче регулювання (так звану модель «RAB-регулювання»).

До слова, газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» 20 травня вперше із січня 2022 року продала природний газ на Українській енергетичній біржі. Відновлення біржових продажів відбулося через тиждень після повернення компанії до біржової торгівлі як покупця. 14 травня компанія вперше за десять місяців придбала природний газ на біржовому майданчику.

Теги: газ Литва Юлія Свириденко

