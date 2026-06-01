Волкер оцінив українські розробки на фронті

Колишній спецпредставник Сполучених Штатів Америки закликав НАТО вчитися в української армії



Україна кардинально змінила світові підходи до ведення бойових дій, випередивши більшість країн завдяки масовому впровадженню бюджетних інновацій. Про це заявив колишній спеціальний представник Сполучених Штатів Америки на переговорах з Україною Курт Волкер під час свого виступу на Black Sea Security Forum, інформує «Главком».

Американський дипломат наголосив, що Сили оборони України довели ефективність абсолютно нової воєнної доктрини, яка базується на технологічній гнучкості та швидкості прийняття рішень.

Як заявив Курт Волкер, Україна створює високоефективні рішення, які коштують у рази менше за громіздкі західні аналоги, але виконують бойові завдання на тому ж або навіть вищому рівні.

Також ключову роль у зміні формату війни відіграє масове використання невеликих безпілотників та інтеграція передових алгоритмів штучного інтелекту. Це дозволяє автоматизувати знищення техніки та живої сили ворога.

Курт Волкер вважає, що НАТО має припинити мислити виключно старими стандартами. Західній оборонній індустрії життєво необхідно вивчати український досвід та повністю інкорпорувати ідею масового виробництва дешевих роботизованих систем.

«Ми маємо навчатися в України. Ми маємо повністю інкорпорувати ідею використання дешевих, невеликих систем на основі дронів і штучного інтелекту», – підкреслив Курт Волкер.

Волкер також додав, що Україна вже фактично є лідером нового формату війн, тому її інтеграція в західну оборонну промисловість та структури НАТО – це взаємовигідний крок, який посилить безпеку всього цивілізованого світу.

«Главком» писав, що Росія імітує мирні переговори, висуває максималістські вимоги та намагається тиснути на Україну через Сполучені Штати Америки. Колишній спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки Курт Волкер заявив, що участь України у цих «несерйозних» переговорах є вірною стратегією. Вона дозволяє демонструвати конструктивність та позбавляє Росію можливості звинуватити Київ у відмові від діалогу.

Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер також пояснив, що робити Києву і як гарантувати собі безпеку, якщо Україну не візьмуть до НАТО. На думку Волкера, НАТО – «це золотий стандарт». Тому він закликає Україну не відмовлятися від своєї мети стати повноправним членом Альянсу. Волкер вважає, що Україні потрібно співпрацювати з якомога більшою кількістю європейських держав. Як приклад, він називає нордично-балтійсько-британську групу, до якої входить і Польща.