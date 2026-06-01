Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін дав слабину? Кремль вийшов на зв'язок з Пашиняном після скандалу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Путін дав слабину? Кремль вийшов на зв'язок з Пашиняном після скандалу
Путін телефоном поговорив з Пашиняном
фото з відкртих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Телефонна розмова відбулася після серії різких заяв Москви та нового загострення у відносинах з Єреваном

Російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Контакт між лідерами відбувся на тлі посилення політичної напруги між Москвою та Єреваном, а також нещодавніх заяв російських посадовців про можливий «український сценарій» для Вірменії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення вірменського уряду.

За словами речника Кремля Дмитрія Пєскова, співрозмовники продовжили обговорення тем, які порушувалися під час саміту Євразійського економічного союзу в Астані.

В уряді Вірменії повідомили, що Пашинян і Путін обмінялися думками щодо актуальних питань двостороннього та багатостороннього порядку денного.

Крім того, сторони домовилися продовжити спілкування під час особистої зустрічі, коли для цього буде відповідна нагода. Також зазначається, що під час розмови Путін привітав Пашиняна з днем народження.

Телефонний контакт відбувся на тлі складних відносин між Москвою та Єреваном. Останніми місяцями вірменська влада неодноразово демонструвала готовність до поглиблення співпраці із Заходом, що викликає роздратування Кремля.

Додаткового резонансу ситуації надали заяви окремих російських посадовців та пропагандистів, які останнім часом почали проводити паралелі між політичними процесами у Вірменії та подіями в Україні.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що питання вступу Вірменії до Європейського Союзу наразі залишається теоретичним. За його словами, країна продовжить працювати в межах Євразійського економічного союзу, а референдум щодо вибору між ЄС та ЄАЕС можливий лише тоді, коли процес європейської інтеграції перейде у практичну площину.

Читайте також:

Теги: переговори росія Нікол Пашинян путін Вірменія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія знищила у Дніпрі склад гуманітарної допомоги ООН
Кремль відкрив новий фронт: Путін атакує світову гуманітарну систему
24 травня, 09:35
Дар'я Стаценко (сидить у центрі з двома дітьми) долучилася до фотосесії з окупантами
Гандболістка з Києва взяла участь у заході на честь російських окупантів
7 травня, 11:03
Українська армія входить до четвірки найсильніших у Європі
Армія, що заслуговує на довіру. МЗС Фінляндії назвав, яке місце в Європі посідають Збройні Сили України
8 травня, 14:22
Рятувальники на місці влучання ракети у дев'ятиповерховий будинок у Дарницькому районі Києва
У Києві росіяни зруйнували будинок загиблого воїна: тіло його доньки знайшли під завалами
15 травня, 04:30
У Києві завершено розбір завалів на місці влучання в житловий будинок у Дарницькому районі
Росія готує нові удари по Україні: оприлюднено документ із потенційними цілями
15 травня, 16:46
Посол Російської Федерації в Кишиневі Олег Озеров
Молдова викликала російського посла через спробу Путіна паспортизувати Придністров'я
18 травня, 09:54
Путін перебуває з візитом у Китаї
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
20 травня, 09:54
Російська нафтопереробка впала до мінімуму за 15 років
Атаки дронів паралізували вже сьомий НПЗ у Росії
13 травня, 14:20
Британія втрутилася в операцію проти російського тіньового флоту
Британія розкрила свою роль у затриманні підсанкційного танкера РФ
Сьогодні, 16:52

Політика

Путін дав слабину? Кремль вийшов на зв'язок з Пашиняном після скандалу
Путін дав слабину? Кремль вийшов на зв'язок з Пашиняном після скандалу
Прем’єр Мальти став першим за 45 років лідером лейбористів, який втретє склав присягу
Прем’єр Мальти став першим за 45 років лідером лейбористів, який втретє склав присягу
«Божевільний світ Трампа» змусив Норвегію переглянути ставлення до ЄС
«Божевільний світ Трампа» змусив Норвегію переглянути ставлення до ЄС
Україна збільшить імпорт скрапленого газу з Балтики: підписано угоду
Україна збільшить імпорт скрапленого газу з Балтики: підписано угоду
Пашинян назвав умову для референдуму про вступ Вірменії до ЄС
Пашинян назвав умову для референдуму про вступ Вірменії до ЄС
Волкер оцінив українські розробки на фронті
Волкер оцінив українські розробки на фронті

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Сьогодні, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Сьогодні, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Сьогодні, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Сьогодні, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua