Путін дав слабину? Кремль вийшов на зв'язок з Пашиняном після скандалу

Телефонна розмова відбулася після серії різких заяв Москви та нового загострення у відносинах з Єреваном

Російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Контакт між лідерами відбувся на тлі посилення політичної напруги між Москвою та Єреваном, а також нещодавніх заяв російських посадовців про можливий «український сценарій» для Вірменії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення вірменського уряду.

За словами речника Кремля Дмитрія Пєскова, співрозмовники продовжили обговорення тем, які порушувалися під час саміту Євразійського економічного союзу в Астані.

В уряді Вірменії повідомили, що Пашинян і Путін обмінялися думками щодо актуальних питань двостороннього та багатостороннього порядку денного.

Крім того, сторони домовилися продовжити спілкування під час особистої зустрічі, коли для цього буде відповідна нагода. Також зазначається, що під час розмови Путін привітав Пашиняна з днем народження.

Телефонний контакт відбувся на тлі складних відносин між Москвою та Єреваном. Останніми місяцями вірменська влада неодноразово демонструвала готовність до поглиблення співпраці із Заходом, що викликає роздратування Кремля.

Додаткового резонансу ситуації надали заяви окремих російських посадовців та пропагандистів, які останнім часом почали проводити паралелі між політичними процесами у Вірменії та подіями в Україні.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що питання вступу Вірменії до Європейського Союзу наразі залишається теоретичним. За його словами, країна продовжить працювати в межах Євразійського економічного союзу, а референдум щодо вибору між ЄС та ЄАЕС можливий лише тоді, коли процес європейської інтеграції перейде у практичну площину.