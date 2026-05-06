Барак Обама розповів, як політика Трампа впливає на його шлюб

Барак Обама пояснив, як міграційна політика Дональда Трампа вплинула на його публічне та особисте життя

44-й президент США Барак Обама досі залишається впливовим представником Демократичної партії. Проте його діяльність, а особливо постійна критика з боку республіканців та нинішнього президента США Дональда Трампа погано впливає на його шлюб. Про це Барак Обама розповів в інтерв’ю Independent, пише «Главком».

За словами Барака Обами, він сподівався, що Дональда Трампа будуть стримувати правила президентської посади та конституція. Однак надії експрезидента не здійснилися і тепер від нього вимагають реакції на дії Трампа – заборону в’їзду до США для мусульман і розширення програм утримання мігрантів.

Тож саме цей тиск має погані наслідки для шлюбу Барака та Мішель Обами. Експрезидент розповів, що Мішель Обама постійно дратується, коли він змушений реагувати на заклики суспільства через політику Трампа. «Це створює справжню напругу в нашому домі, і це її дратує», – сказав 44-й президент США.

Барак і Мішель Обама перебувають у шлюбі понад 33 роки

Барак Обама також зізнався, що крім закликів, він отримує пропозиції повернутися до політичних кампаній, а саме підтримувати кандидатів, брати участь у політичній рекламі з ними. Це також не підтримує дружина експрезидента. «Вона хоче бачити, як її чоловік трохи розслабляється і проводить більше часу з нею, насолоджується тим, що залишилося від нашого життя», – розповів Обама.

За словами Барака Обами, його родина пережила чимало через його політичне минуле. Йдеться про тиск, який довелося відчути дітям та дружині посадовця через те, що вони були першою чорношкірою родиною в Білому домі.

