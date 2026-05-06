Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Барак Обама розповів, як політика Трампа впливає на його шлюб

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Барак Обама поділився проблемами свого шлюбу
фото: Іnstagram.com/barackobama

Барак Обама пояснив, як міграційна політика Дональда Трампа вплинула на його публічне та особисте життя

44-й президент США Барак Обама досі залишається впливовим представником Демократичної партії. Проте його діяльність, а особливо постійна критика з боку республіканців та нинішнього президента США Дональда Трампа погано впливає на його шлюб. Про це Барак Обама розповів в інтерв’ю Independent, пише «Главком».

За словами Барака Обами, він сподівався, що Дональда Трампа будуть стримувати правила президентської посади та конституція. Однак надії експрезидента не здійснилися і тепер від нього вимагають реакції на дії Трампа – заборону в’їзду до США для мусульман і розширення програм утримання мігрантів.

Тож саме цей тиск має погані наслідки для шлюбу Барака та Мішель Обами. Експрезидент розповів, що Мішель Обама постійно дратується, коли він змушений реагувати на заклики суспільства через політику Трампа. «Це створює справжню напругу в нашому домі, і це її дратує», – сказав 44-й президент США.

Барак і Мішель Обама перебувають у шлюбі понад 33 роки
Барак і Мішель Обама перебувають у шлюбі понад 33 роки
фото: Іnstagram.com/michelleobama

Барак Обама також зізнався, що крім закликів, він отримує пропозиції повернутися до політичних кампаній, а саме підтримувати кандидатів, брати участь у політичній рекламі з ними. Це також не підтримує дружина експрезидента. «Вона хоче бачити, як її чоловік трохи розслабляється і проводить більше часу з нею, насолоджується тим, що залишилося від нашого життя», – розповів Обама.

За словами Барака Обами, його родина пережила чимало через його політичне минуле. Йдеться про тиск, який довелося відчути дітям та дружині посадовця через те, що вони були першою чорношкірою родиною в Білому домі.

Нагадаємо, Дональд Трамп розкритикував експрезидента США Барака Обаму за його висловлювання щодо існування позаземних цивілізацій. За словами амриканського президента Трампа, подібні заяви є неприпустимим розголошенням секретних даних. Під час спілкування з журналістом Трамп зазначив, що Обама припустився помилки, заговоривши про реальність інопланетян публічно.

Читайте також:

Теги: США шлюб Дональд Трамп Мішель Обама Барак Обама політика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США наголосив, що американська сторона вже «досягла і перевиконала всі військові цілі»
Трамп погодився на перемир'я з Іраном
8 квiтня, 01:45
Вибухи у Росії та на окупованій Луганщині: головне за ніч 9 квітня
Вибухи у Росії та на окупованій Луганщині: головне за ніч 9 квітня
9 квiтня, 06:39
Трамп назвав головну умову для угоди з Іраном
Трамп назвав головну умову для угоди з Іраном
11 квiтня, 01:57
Іран залишається оптимістичним щодо переговорів зі США
Іран залишається оптимістичним щодо переговорів зі США
17 квiтня, 02:01
Удар по Чернігову, нові заяви Трампа: головне за ніч 17 квітня
Удар по Чернігову, нові заяви Трампа: головне за ніч 17 квітня
17 квiтня, 05:40
Українка Діана Паско зустріла зірку «Гаррі Поттера» Даніеля Редкліффа
Тернополянка зустріла Гаррі Поттера в США: актор висловив підтримку Україні (фото)
23 квiтня, 10:01
Чарльз підкреслив історичну єдність США та Великої Британії
Після заяв Трампа про вихід з НАТО: Чарльз наголосив на важливості альянсу для підтримки України
29 квiтня, 05:46
Трамп опублікував згенероване штучним інтелектом зображення
«Іран не може взяти себе в руки». Трамп пригрозив Тегерану згенерованим зображенням
29 квiтня, 14:36
Президент США Дональд Трамп підкреслив, що такий сценарій можливий лише за умови реального дотримання зобов'язань з боку іранської влади
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02

Життя

Барак Обама розповів, як політика Трампа впливає на його шлюб
Барак Обама розповів, як політика Трампа впливає на його шлюб
«Не можу цього уявити в Україні». Одеситка назвала шість переваг життя у Швейцарії
«Не можу цього уявити в Україні». Одеситка назвала шість переваг життя у Швейцарії
Кейт Міддлтон вперше після боротьби з раком виїде за кордон: деталі
Кейт Міддлтон вперше після боротьби з раком виїде за кордон: деталі
Українка назвала популярні варіанти еміграції до Канади у 2026 році
Українка назвала популярні варіанти еміграції до Канади у 2026 році
«Ми завжди поруч». Військовий розчулив українців історією дружби зі своїм 19-річним котом
«Ми завжди поруч». Військовий розчулив українців історією дружби зі своїм 19-річним котом
Ета Акваріїди: коли українці зможуть побачити метеорний потік
Ета Акваріїди: коли українці зможуть побачити метеорний потік

Новини

Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Сьогодні, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Сьогодні, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Сьогодні, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05
Дніпро оголошує 7 травня днем жалоби
Сьогодні, 13:52

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua