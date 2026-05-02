Бронювання можуть частково скасувати: нардеп зробив заяву

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Бронювання можуть частково скасувати: нардеп зробив заяву
Одним із імовірних варіантів поповнення особового складу армії є часткове зняття бронювання з працівників підприємств
В Україні можуть переглянути правила бронювання працівників

В Україні можуть переглянути правила бронювання працівників через нестачу мобілізаційного ресурсу. Представники ЗСУ зможуть залучати до війська кваліфікованих фахівців з підприємств, знявши з них бронь. Як інформує «Главком», про це повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в коментарі виданню «Новини.Live».

За словами нардепа, раніше державна політика була спрямована на те, щоб максимально зберігати фахівців у критичних галузях, зокрема в енергетичному секторі. Однак зараз ситуація на фронті вимагає нових рішень.

Нагорняк зазначив, що одним із імовірних варіантів поповнення особового складу армії є саме часткове зняття бронювання з працівників українських підприємств.

Народний обранець пояснив, як саме може відбуватися цей процес. Представники Збройних сил України матимуть змогу прийти на підприємство і вибрати для служби адекватних людей без шкідливих звичок та таких, які не мають інвалідності.

«Це абсолютно нормальні люди, фахівці і, звісно, ЗСУ хочуть ними поповнитися», – зауважив Нагорняк.

Він підкреслив, що саме працівники вітчизняних компаній зараз розглядаються як головний потенціал для війська.

«На підприємствах працюють люди без обмежень, кваліфіковані спеціалісти – і, відповідно, саме вони розглядаються як ресурс для поповнення війська», – резюмував депутат.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про початок реформи української армії. За його словами, протягом квітня були погоджені ключові напрямки: військове командування та уряд визначили формулу змін. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти №15197 і №15198. Вони продовжують воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів, починаючи з 4 травня 2026 року.

