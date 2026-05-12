Канцлера Німеччини освистали під час промови про майбутнє Німеччини

Слова Фрідріха Мерца про необхідність реформ викликали свист, сміх та вигуки із зали

Канцлера Німеччини Фрідріха Мерца освистали під час виступу на зустрічі з партнерами по коаліції після його заяви про необхідність «взяти себе в руки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

🇩🇪 Канцлера Німеччини Фрідріха Мерца освистали під час виступу на зустрічі з партнерами по коаліції після його заяви про необхідність «взяти себе в руки». pic.twitter.com/APwDTyqcz6 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 12, 2026

Під час промови Мерц заявив, що Німеччина ризикує відстати у світі, який швидко змінюється, якщо не проведе масштабні реформи.

«Виклики є настільки великими також тому, що ми занадто довго створювали собі проблеми, які тепер мусимо вирішувати. Ми просто не змогли модернізувати нашу країну. Тому Німеччина мусить взяти себе в руки», – сказав канцлер.

Після цих слів у залі пролунали свист, вигуки та сміх. Як пише The Guardian, частина присутніх також демонструвала Мерцу великі пальці вниз.

Канцлер Німеччини у своїй промові наголошував, що надмірна бюрократія та високі витрати негативно впливають на німецький бізнес, створюють ризики для робочих місць та добробуту майбутніх поколінь.

Однак його заклики до реформування пенсійної системи та системи охорони здоров’я супроводжувалися критичною реакцією аудиторії.

Зустріч відбулася на тлі внутрішніх проблем у німецькій коаліції. За даними The Guardian, кілька тижнів тому переговори між правоцентристами та лівоцентристами у Берліні опинилися на межі зриву через конфлікт між Мерцом та віцеканцлером.

Видання також зазначає, що через рік після приходу до влади рейтинг Фрідріха Мерца впав до історичного мінімуму. Канцлеру дедалі складніше утримувати контроль як усередині коаліції, так і у власній партії.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що США планують скоротити свій військовий контингент у Німеччині на 5 тис. військовослужбовців. Йдеться про частину сил, які були додатково розміщені у країні за президентства Джо Байдена.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ці плани обговорювалися вже давно, тому не стали несподіванкою для Берліна. За його словами, рішення Вашингтона не пов’язане з розбіжностями між Німеччиною та США щодо війни з Іраном.