Росіяни обстріляли з С-300 Чугуївський район на Харківщині

Інформація про руйнування та ймовірних постраждалих уточнюється

Війська РФ обстріляли з ЗРК С-300 Чугуївський район Харківської області. Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

«Російські терористи завдали ракетного удару по району населеного пункту Чугуївського району. Попередньо, для обстрілів окупанти використали ЗРК С-300. Запуски відбувалися з території Бєлгородської області РФ», – йдеться у дописі.

Інформація про руйнування та ймовірних постраждалих уточнюється, додав Мельник.

як повідомлялося, російські загарбники використовують на фронті так звану «тактику амеби». Оскільки вони не мають можливостей для глибокого прориву, то експериментують із невеликими силами всюди і сподіваються, що десь з'явиться шанс. Про це заявив начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії генерал-майор Ено Миц, повідомляє ERR.

За словами Мица, це навіть диво, що Харків ще не знищений, адже він розташований недалеко від зони бойових дій. Крім того, на його думку, Росія намагається розширити лінію фронту, оскільки це, своєю чергою, змусить Україну розширити оборону, що означатиме її витончення.

Раніше повідомлялося, що окупанти випробували нову тактику штурмів у районі Кринок.

Триває 782-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.