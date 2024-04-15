Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни обстріляли з С-300 Чугуївський район на Харківщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Росіяни обстріляли з С-300 Чугуївський район на Харківщині
Запуски відбувалися з території Бєлгородської області РФ
фото з відкритих джерел

Інформація про руйнування та ймовірних постраждалих уточнюється

Війська РФ обстріляли з ЗРК С-300 Чугуївський район Харківської області. Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

«Російські терористи завдали ракетного удару по району населеного пункту Чугуївського району. Попередньо, для обстрілів окупанти використали ЗРК С-300. Запуски відбувалися з території Бєлгородської області РФ», – йдеться у дописі.

Інформація про руйнування та ймовірних постраждалих уточнюється, додав Мельник.

як повідомлялося, російські загарбники використовують на фронті так звану «тактику амеби». Оскільки вони не мають можливостей для глибокого прориву, то експериментують із невеликими силами всюди і сподіваються, що десь з'явиться шанс. Про це заявив начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії генерал-майор Ено Миц, повідомляє ERR.

Читайте також: Росія створила нове угруповання військ: що про нього відомо

За словами Мица, це навіть диво, що Харків ще не знищений, адже він розташований недалеко від зони бойових дій. Крім того, на його думку, Росія намагається розширити лінію фронту, оскільки це, своєю чергою, змусить Україну розширити оборону, що означатиме її витончення.

Раніше повідомлялося, що окупанти випробували нову тактику штурмів у районі Кринок.

Читайте також: Жодної вцілілої домівки: ЗСУ показали, що окупанти лишили від села Роботине (відео)

Триває 782-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: війна обстріл Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збройні сили України продовжують захищати рідну землю
Найбільш ймовірний напрям майбутнього російського наступу
12 квiтня, 18:04
Рішення про заборону нецільового використання земель буде чинним на період дії воєнного стану та протягом п’яти років після його припинення
Уряд вирішив, кому належатиме земля, на якій було Каховське водосховище
18 березня, 16:23
Салліван нагадав, що атака Росії на Київ провалилася, країна-агресор не змогла повалити демократично обраний український уряд і зламати дух українського народу
Радник Байдена прибув до Києва і заявив, що РФ програла
20 березня, 21:51
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Урожайне
Окупанти припинили наступ на одному з напрямків – Генштаб
1 квiтня, 19:18
На місці події працюють співробітники екстрених служб і правоохоронці
Атака на Буковину: з'явилися фото наслідків
29 березня, 14:27
На думку Кубілюса, саме перемога України вирішить на європейському континенті всі проблеми безпеки
Чи треба розвалювати Росію? Європарламентар закликав українців бути прагматичнішими
2 квiтня, 21:18
Кемерон зустрінеться з лідерами Конгресу як республіканців, так і демократів. Також він зустрінеться з Дональдом Трампом
Допомога Україні: Кемерон їде до США на розмову із Конгресом
9 квiтня, 08:35
Окупанти повністю знищили Трипільську теплоелектростанцію на Київщині
Трипільська ТЕС отримувала на захист 9,7 млрд грн? «Центренерго» зробило заяву
12 квiтня, 10:24
Крім цього, уряд Нідерландів виділить кошти для зміцнення власної оборони
Нідерланди виділили додаткові 4,4 млрд. євро на допомогу Україні
Сьогодні, 16:15

Події в Україні

Росіяни обстріляли з С-300 Чугуївський район на Харківщині
Росіяни обстріляли з С-300 Чугуївський район на Харківщині
Аналог «Ланцету»: розробники показали Зеленському новий український дрон-камікадзе
Аналог «Ланцету»: розробники показали Зеленському новий український дрон-камікадзе
ЗСУ влучили в командний пункт у Криму, де були високопоставлені російські офіцери – ЗМІ
ЗСУ влучили в командний пункт у Криму, де були високопоставлені російські офіцери – ЗМІ
Окупанти використовують захоплені українські кораблі як мішені
Окупанти використовують захоплені українські кораблі як мішені
Затримано трьох високопосадовців Київської, Рівненської та Одеської митниць
Затримано трьох високопосадовців Київської, Рівненської та Одеської митниць
Росіяни атакували Полтаву, у місті вибухи
Росіяни атакували Полтаву, у місті вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Комбат 65-ї бригади розповів, яку винагороду йому пропонували за тіло високопоставленого окупанта
113K
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив світ про небезпеку мирних переговорів з Путіним
31K
Міноборони Польщі встрягло у великий скандал із купівлею південнокорейських винищувачів
18K
«Немає за що воювати в Донецькій області». Мешканець Черкащини отримав вирок
9545
Велике інтерв'ю з зіркою серіалів Ольгою Гришиною. Про довгу розлуку з театром і гучне повернення
9285
Велика Британія висунула нову вимогу для родин мігрантів

Новини

Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
Сьогодні, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
Сьогодні, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
Сьогодні, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
Вчора, 21:24

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua