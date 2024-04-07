The Telegraph розповів, як українські бійці потерпають від хімічної зброї на фронті

«Протигази у нас є, але майже у всіх випадках вони дуже старі, радянських зразків, і вони не надто ефективні», – йдеться у матеріалі видання

Росія проводить системну кампанію незаконних хімічних атак проти українських військових. Про це повідомляє The Telegraph.

«The Telegraph поспілкувався з кількома українськими солдатами, дислокованими на позиціях по всій лінії фронту, які детально розповіли, як їхні позиції майже щодня зазнавали атак невеликих безпілотників, в основному скидаючи сльозогінний газ, а також інші хімічні речовини», – йдеться у матеріалі.

Видання пише, що використання такого газу, який відомий як CS (Ред. – хлоробензальмалононітрил) і зазвичай використовується спецназом, заборонено під час війни відповідно до Конвенції про хімічну зброю.

«Майже на кожну позицію на нашій ділянці фронту скидають одну-дві газові гранати на день», – розповів Ігор, який є командиром української розвідгрупи. Вона дислокується поблизу прифронтового міста Часів Яр у Донецькій області.

Ігор каже, що навіть якщо ці газові атаки не смертоносні, вони зазвичай викликають паніку. Першим інстинктом бійців є бажання вийти, але тоді на них можуть напасти.

Командир піхотної частини, дислокованої в Роботиному Запорізької області, Михайло розповів, що протигази врятували не одне життя. Тепер його солдати повинні постійно носити їх із собою.

Старший лейтенант Слава, підрозділ якого дислокується поблизу Лимана Донецької області, зазначив, що деякі українські підрозділи в його районі зазнають газових атак з боку окупантів майже щодня.

Американський бойовий медик і кваліфікована медсестра Ребека Мачоровскі, яка служить в українській армії, надала The Telegraph для перевірки одну з таких газових гранат. Спочатку гранату вилучили бійці 53-ї механізованої бригади – однієї з бригад, у якій вона працює.

«Мої хлопці дістали його під вогнем, тому що ніхто не вірив, що їх атакують із застосуванням хімічної зброї», – сказала медсестра.

Марк Майкл Блюм є експертом з хімічної зброї та колишній керівник лабораторії Організації із заборони хімічної зброї Марк Майкл Блюм. Він підтвердив, що знайдений боєприпас був газовою гранатою K-51, яка зазвичай наповнена сльозогінним газом.

Також Ребека Мачоровскі розповіла, що минулого року була присутня на одному інциденті, спричиненому, як вона підозрювала, ціаністим воднем. Це смертоносний безбарвний газ, який Захід використовував як хімічну зброю під час Першої світової війни. Безпілотник окупантів скинув на військових у Донецькій області два боєприпаси з невідомим газом, який мав «аромат подрібненого мигдалю».

Також надходили повідомлення про використання хлору та хлорпікрину – речовини, яка зазвичай використовується як пестицид і застосовувалася як хімічна зброя під час Першої світової війни німецькими військами.

Українські військові стверджують, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська здійснили 626 газових атак. Однак Ребека Мачоровскі стверджує, що це «суттєва недооцінка».

«На жаль, у поточній ситуації причини смерті багатьох українських солдатів належним чином не розслідуються. Їх просто дуже багато», – розповіла медсестра.

Атаки хімічною зброєю настільки вкорінилися в тактику окупантів, що українські солдати тепер мають спеціальну підготовку. В одному навчальному документі, наданому The Telegraph, детально описується атака на українські позиції поблизу міста Бахмут наприкінці минулого року.

«Російські безпілотники скинули три хімічні гранати, імовірно начинені CS, прямо на їхні позиції. Коли солдати намагалися втекти, їх атакували снарядами та безпілотниками, скидаючи звичайні гранати. Навчальний посібник говорить солдатам залишатися на місці та терпіти перші кілька хвилин впливу сльозогінного газу замість того, щоб тікати зі своїх бойових позицій. Після перших кількох хвилин впливу, йдеться в документі, дія газу слабшає», – пише видання.

Проблемою є те, що українські військові не завжди отримують засоби захисту. Крім того, вони часто не є якісними.

«Протигази у нас є, але майже у всіх випадках вони дуже старі, радянських зразків, і вони не надто ефективні», – зазначив Ігор.

Нагадаємо, що на фронті зростає тенденція застосування з боку окупантів небезпечних хімічних речовин. Про це повідомляє Командування Сил підтримки Збройних Сил України.

«Протягом останнього місяця мобільними групами угруповання сил і засобів підтримки та іншими підрозділами Сил оборони зафіксовано 371 випадок застосування ворогом боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин, що на 90 випадків більше, ніж за попередній період», – йдеться у повідомленні.

Росіяни використовують безпілотні літальні апарати переважно зі скидом К-51 та РГ-ВО для доставки.