Польща підняла у небо авіацію через ракетний обстріл України

Польща попередила, що літаки можуть спричинити шум в південно-східній частині країни

У ніч проти 6 квітня Оперативне командування Збройних сил Польщі підняло у повітря свою авіацію та союзників через ракетний удар РФ по Україні. Про це ЗС Польщі повідомили у соцмережі X.

«Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України. Розпочато всі необхідні процедури для безпеки повітряного простору Польщі», – йдеться у повідомленні.

Польща попередила, що літаки можуть спричинити шум в південно-східній частині країни.

Нагадаємо, що станом на 04:50 оголошено масштабну тривогу в Україні.

У ніч проти 6 квітня на Хмельниччині лунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Згодом у Київській області по безпілотниках працювала протиповітряна оборона. За інформацією влади, у повітряному просторі зафіксовано БПЛА – cили ППО працюють по цілях.

Вночі, проти 6 квітня у Харкові пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання в магазин.

Внаслідок ворожої атаки на Харків загинули двоє чоловіків, поранено вісім осіб.