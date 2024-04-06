Польща підняла у небо авіацію через ракетний обстріл України
Польща попередила, що літаки можуть спричинити шум в південно-східній частині країни
У ніч проти 6 квітня Оперативне командування Збройних сил Польщі підняло у повітря свою авіацію та союзників через ракетний удар РФ по Україні. Про це ЗС Польщі повідомили у соцмережі X.
«Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України. Розпочато всі необхідні процедури для безпеки повітряного простору Польщі», – йдеться у повідомленні.
Польща попередила, що літаки можуть спричинити шум в південно-східній частині країни.
Нагадаємо, що станом на 04:50 оголошено масштабну тривогу в Україні.
У ніч проти 6 квітня на Хмельниччині лунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне.
Згодом у Київській області по безпілотниках працювала протиповітряна оборона. За інформацією влади, у повітряному просторі зафіксовано БПЛА – cили ППО працюють по цілях.
Вночі, проти 6 квітня у Харкові пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання в магазин.
Внаслідок ворожої атаки на Харків загинули двоє чоловіків, поранено вісім осіб.
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