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Російський удар по багатоповерхівці в Селидовому: з'явилися фото наслідків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російський удар по багатоповерхівці в Селидовому: з'явилися фото наслідків
Російські загарбники влучили в багатоповерхівку в прифронтовій Донеччині
фото з відкритих джерел

Внаслідок обстрілу поранено п’ятеро людей – зокрема, літня пара та 16-річна дитина

Сьогодні, 8 квітня, російські окупанти обстріляли місто Селидове у Донецькій області. Під удар потрапила дев’ятиповерхівка у центрі міста, яка внаслідок потрапляння загорілася. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Наразі достеменно не відомо, чим окупанти вдарили по будинку.

Російські окупанти обстріляли місто Селидове у Донецькій області
Російські окупанти обстріляли місто Селидове у Донецькій області
фото: glavcom.ua
Внаслідок обстрілу поранено п’ятеро людей
Внаслідок обстрілу поранено п’ятеро людей
фото: glavcom.ua

Внаслідок обстрілу поранено п’ятеро людей – зокрема, літня пара та 16-річна дитина. Усі проживали на верхніх поверхах багатоповерхівки та отримали ушкодження. Зараз вони перебувають в медзакладах.

Через те, що пошкодження кількох квартир критичне, вони можуть бути визнані непридатними до житла. Крім того, місцеві зауважують, що з внутрішньої частини будинку з’явилася тріщина.

Через те, що пошкодження кількох квартир критичне, вони можуть бути визнані непридатними до житла
Через те, що пошкодження кількох квартир критичне, вони можуть бути визнані непридатними до житла
фото: glavcom.ua

Водночас серйозні ушкодження отримали не всі під’їзди постраждалої будівлі. Зокрема, крайній із них не постраждав. За інформацією місцевих, там присутнє водопостачання. Електроенергії у всьому будинку тимчасово немає, проте місцева влада обіцяє її відновити якнайшвидше.

5 фото
На весь екран
Російські загарбники влучили в багатоповерхівку в прифронтовій Донеччині
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, у місті Білопілля Сумської області, яке зазнало обстрілу вдень 8 квітня, загинула жінка, ще троє людей зазнали поранень, один із поранених перебуває в тяжкому стані, повідомила обласна військова адміністрація. За даними влади, по центру Білопілля російські військові скинули чотири керовані авіабомби.

Як повідомлялося, унаслідок російської атаки по Сумщині, була пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу.

До слова, у двох територіальних громадах на Сумщині ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб. Планується вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів Сумської області. Його погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

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Теги: Донеччина обстріл будинок окупанти війна

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