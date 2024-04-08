Російський удар по багатоповерхівці в Селидовому: з'явилися фото наслідків

Внаслідок обстрілу поранено п’ятеро людей – зокрема, літня пара та 16-річна дитина

Сьогодні, 8 квітня, російські окупанти обстріляли місто Селидове у Донецькій області. Під удар потрапила дев’ятиповерхівка у центрі міста, яка внаслідок потрапляння загорілася. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Наразі достеменно не відомо, чим окупанти вдарили по будинку.

Російські окупанти обстріляли місто Селидове у Донецькій області фото: glavcom.ua

Внаслідок обстрілу поранено п’ятеро людей фото: glavcom.ua

Внаслідок обстрілу поранено п’ятеро людей – зокрема, літня пара та 16-річна дитина. Усі проживали на верхніх поверхах багатоповерхівки та отримали ушкодження. Зараз вони перебувають в медзакладах.

Через те, що пошкодження кількох квартир критичне, вони можуть бути визнані непридатними до житла. Крім того, місцеві зауважують, що з внутрішньої частини будинку з’явилася тріщина.

Через те, що пошкодження кількох квартир критичне, вони можуть бути визнані непридатними до житла фото: glavcom.ua

Водночас серйозні ушкодження отримали не всі під’їзди постраждалої будівлі. Зокрема, крайній із них не постраждав. За інформацією місцевих, там присутнє водопостачання. Електроенергії у всьому будинку тимчасово немає, проте місцева влада обіцяє її відновити якнайшвидше.

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Російські загарбники влучили в багатоповерхівку в прифронтовій Донеччині фото: glavcom.ua

Нагадаємо, у місті Білопілля Сумської області, яке зазнало обстрілу вдень 8 квітня, загинула жінка, ще троє людей зазнали поранень, один із поранених перебуває в тяжкому стані, повідомила обласна військова адміністрація. За даними влади, по центру Білопілля російські військові скинули чотири керовані авіабомби.

Як повідомлялося, унаслідок російської атаки по Сумщині, була пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу.

До слова, у двох територіальних громадах на Сумщині ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб. Планується вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів Сумської області. Його погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.