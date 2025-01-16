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Що буде із Гренландією? Прем'єрка Данії поговорила з Трампом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Що буде із Гренландією? Прем'єрка Данії поговорила з Трампом
Розиови щодо придбання Гренландії продовжуються
фото із відкритих джерел

Прем'єр-міністр Данії поговорила з Трампом про майбутнє Гренландії

Гренландія сама прийматиме рішення про свою незалежність. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у телефонній розмові з обраним президентом США Дональдом Трампом.

«У розмові прем'єр-міністр послалася на заяву голови кабінету Гренландії Мюте Егеде про те, що Гренландія не продається. Прем'єр-міністр сказала, що рішення про незалежність має приймати сама Гренландія», – йдеться у повідомленні канцелярії прем'єр-міністра Данії.

Фредеріксен та Трамп також обговорили зміцнення безпеки в Арктиці. Прем'єр Данії заявила, що її країна готова взяти на себе ще більшу відповідальність за безпеку у цьому регіоні.

7 січня Трамп заявив, що Гренландія має увійти до складу Сполучених Штатів для забезпечення національної безпеки, і він «одержимий» цією ідеєю.  Ще у 2019 році, під час свого першого президентського терміну, він говорив, що США могли б купити Гренландію, яка є територією у складі Данії та має права широкої автономії. Як і тоді, влада Гренландії та Данії заявила про абсурдність цієї ідеї.

Трамп уже відправив із візитом до  Гренландії свого сина. Втім, заява обраного президента Дональда Трампа про те, що острів Гренландія, що нині перебуває під керуванням Копенгагена, повинен увійти до складу США, обурили місцевих жителів. 

До слова, республіканці в Конгресі США підготували законопроєкт, що дозволяє обраному президенту США Дональду Трампу одразу після вступу на посаду розпочати переговори щодо купівлі Гренландії. 

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Теги: США Дональд Трамп незалежність Гренландія влада переговори законопроєкт

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