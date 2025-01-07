Син Трампа прямує до Гренландії на тлі спроб батька придбати острів

За словами глави зовнішньополітичного відомства Гренланадії, це мав бути приватний візит Трампа-молодшого

Дональд Трамп-молодший, син обраного президента США Дональда Трампа, прямує до Гренландії і проведе там зустрічі.

Він прибуде до Гренландії у вівторок, 7 січня, на тлі спроб свого батька«придбати» цей острів. Факт поїздки мовнику Danmarks Radio підтвердив міністр закордонних справ Гренландії Міннгуак Клейст.

За словами Клейста, влада Гренландії заздалегідь поінформувала про візит Трампа-молодшого.

«Це буде приватний візит, і жодного запиту на зустріч із урядом Гренландії не було» – додав він.

Проте, як пишуть журналісти, частина американської делегації уже нібито прибула до Гренландії раніше заявленої дати. На фото, опублікованому Danmarks Radio, видно приватний американський літак, який вже приземлився в столиці Гренландії Нууку.

Літак американської делегації уже у столиці Гренландії KNR, Irene Jeppson

Пізніше і сам обраний президент США підтвердив візит сина до Гренландії. «Мій син, Дональд молодший, і різні представники вирушать туди, щоб відвідати деякі з найпрекрасніших місць і визначних пам'яток», – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, «якщо і коли» Гренландія стане частиною США, її мешканці матимуть величезну вигоду. «Ми захищатимемо її і бережемо від дуже злісного зовнішнього світу. Зробимо Гренландію знову визначною», – додав політик.

Нагадаємо, статус Гренландії знову привернув увагу після того, як обраний президент США Дональд Трамп підняв можливість придбати цей острів у Данії. Трамп назвав «абсолютною необхідністю для США отримати у власність Гренландію».

Під час свого попереднього президентства політик також висловлював бажання «купити» Гренландію. Тим більш, що план обраного президента Дональда Трампа щодо купівлі Гренландії стане найбільшим територіальним придбанням США в історії.

Гренландія до 1953 року була колонією Данії. Вона залишається частиною королівства, але у 2009 році отримала автономію з можливістю самоврядування та самостійного вибору у внутрішній політиці.





Команда обраного президента США Дональда Трампа наполягає на тому, що його нещодавні коментарі щодо деяких країн, як-от пропозиція Канаді стати 51-м штатом чи покупка Гренландії, є частиною широкої стратегії. А амераканські ЗМІ переконані що амбітні заяви Трампа щодо купівлі нової території «не є жартом».

Влада самої Гренландії посилила кампанію за незалежність від Данії, висловлюючи невдоволення обмеженнями, які на неї накладає фактичне перебування у складі королівства. Домогтися продажу острова обраному президенту США буде непросто Цього тижня прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде написав у соцмережі Х, що ні Гренландія, ні її народ не продаються.

Тим часом король Данії Фредерік змінив королівський герб, аби на ньому був помітніший символ Гренландії та Фарерських островів. Це сталось після того, як обраний президент США Дональд Трамп заявив про намір купити Гренландію. Данія також посилює оборону Гренландії після заяв Трампа. Уряд Данії вирішив значно збільшити оборонний бюджет для Гренландії, виділивши щонайменше $1,5 млрд.