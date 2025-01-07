Головна Світ Політика
search button user button menu button

Син Трампа прямує до Гренландії на тлі спроб батька придбати острів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Син Трампа прямує до Гренландії на тлі спроб батька придбати острів
Дональд Трамп-молодший їде до Гренландії
фото із відкритих джерел

За словами глави зовнішньополітичного відомства Гренланадії, це мав бути приватний візит Трампа-молодшого

Дональд Трамп-молодший, син обраного президента США Дональда Трампа, прямує до Гренландії і проведе там зустрічі.

Він прибуде до Гренландії у вівторок, 7 січня, на тлі спроб свого батька«придбати» цей острів.    Факт поїздки мовнику Danmarks Radio підтвердив міністр закордонних справ Гренландії Міннгуак Клейст.

За словами Клейста, влада Гренландії заздалегідь поінформувала про візит Трампа-молодшого.

«Це буде приватний візит, і жодного запиту на зустріч із урядом Гренландії не було»  – додав він.

Проте, як пишуть журналісти, частина американської делегації уже нібито прибула до Гренландії раніше заявленої дати. На фото, опублікованому Danmarks Radio, видно приватний американський літак, який вже приземлився в столиці Гренландії Нууку.

Літак американської делегації уже у столиці Гренландії
Літак американської делегації уже у столиці Гренландії
KNR, Irene Jeppson

Пізніше і сам обраний президент США підтвердив візит сина до Гренландії. «Мій син, Дональд молодший, і різні представники вирушать туди, щоб відвідати деякі з найпрекрасніших місць і визначних пам'яток», – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, «якщо і коли» Гренландія стане частиною США, її мешканці матимуть величезну вигоду. «Ми захищатимемо її і бережемо від дуже злісного зовнішнього світу. Зробимо Гренландію знову визначною», – додав політик.

Нагадаємо, статус Гренландії знову привернув увагу після того, як обраний президент США Дональд Трамп підняв можливість придбати цей острів у Данії. Трамп назвав «абсолютною необхідністю для США отримати у власність Гренландію».

Під час свого попереднього президентства політик також висловлював бажання «купити» Гренландію. Тим більш, що план обраного президента Дональда Трампа щодо купівлі Гренландії стане найбільшим територіальним придбанням США в історії

Гренландія до 1953 року була колонією Данії. Вона залишається частиною королівства, але у 2009 році отримала автономію з можливістю самоврядування та самостійного вибору у внутрішній політиці.

Команда обраного президента США Дональда Трампа наполягає на тому, що його нещодавні коментарі щодо деяких країн, як-от пропозиція Канаді стати 51-м штатом чи покупка Гренландії, є частиною широкої стратегії. А амераканські ЗМІ переконані що амбітні заяви Трампа щодо купівлі нової території «не є жартом».

Влада самої Гренландії посилила кампанію за незалежність від Данії, висловлюючи невдоволення обмеженнями, які на неї накладає фактичне перебування у складі королівства.  Домогтися продажу острова обраному президенту США буде непросто Цього тижня прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде написав у соцмережі Х, що ні Гренландія, ні її народ не продаються.

Тим часом король Данії Фредерік змінив королівський герб, аби на ньому був помітніший символ Гренландії та Фарерських островів. Це сталось після того, як обраний президент США Дональд Трамп заявив про намір купити Гренландію. Данія  також посилює оборону Гренландії після заяв Трампа. Уряд Данії вирішив значно збільшити оборонний бюджет для Гренландії, виділивши щонайменше $1,5 млрд. 

Читайте також:

Теги: влада США президент Данія незалежність Гренландія міністр Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Винахідник Ілон Маск
Куди несе Ілона Маска?
4 сiчня, 06:38
«Сирія – це безлад, але вона не наш друг, і Сполучені Штати не повинні мати з цим нічого спільного. Це не наша війна. Нехай все йде, як іде. Не вплутуйтеся!» – йдеться у повідомленні Трампа
«Це не наша війна». Трамп прокоментував події у Сирії та згадав Росію
7 грудня, 2024, 19:14
У міноборони Австралії зазначили, що озброєння Tomahawk дозволятиме стримувати будь-яку потенційну загрозу і забезпечувати безпеку австралійців
Ще одна країна після США та Британії озброїлася ракетами Tomahawk
10 грудня, 2024, 13:31
Казахстан планує засекретити відомості про здоров'я та особисте життя Назарбаєва
Казахстан планує засекретити відомості про здоров'я та особисте життя Назарбаєва
12 грудня, 2024, 22:17
Водночас Волц відмовився коментувати будь-які деталі майбутньої політики адміністрації Трампа щодо обмеження використання Україною американської зброї чи цілеспрямованої допомоги Україні
Майбутній радник Трампа прокоментував ідею Орбана про різдвяне перемир'я в Україні
15 грудня, 2024, 23:48
Через закриття посольства США в Мінську 28 лютого 2022 року консульські послуги для громадян США у Білорусі недоступні
США закликали своїх громадян терміново покинути Білорусь
23 грудня, 2024, 11:50
Іван Чорний із трофейною гвинтівкою
Герой України розповів, як здійснив подвиг на очах у Залужного
28 грудня, 2024, 20:13
The New York Times також переконана, що претензії обраного президента США Дональда Трампа на контроль над Панамським каналом та Гренландією не є жартом
«Виконує обіцянку». Команда Трампа пояснила його заяви щодо Гренландії та Панами
29 грудня, 2024, 13:20
Чернишов подякував «кожному і кожній за стійкість, патріотизм і силу духу – і тим, хто продовжує боротися і працювати в Україні, і тим, хто представляє нашу країну за її межами»
Міністр єдності закликав українців за кордоном зустріти Новий рік за київським часом
31 грудня, 2024, 16:46

Політика

Авіакатастрофа в Казахстані: Бразилія передала слідчим дані із самописців літака
Авіакатастрофа в Казахстані: Бразилія передала слідчим дані із самописців літака
Суд відхилив прохання Трампа відкласти оголошення вироку у справі про підкуп акторки фільмів для дорослих
Суд відхилив прохання Трампа відкласти оголошення вироку у справі про підкуп акторки фільмів для дорослих
Хабар від Каддафі. Колишній президент Франції може отримати 10 років за ґратами
Хабар від Каддафі. Колишній президент Франції може отримати 10 років за ґратами
Син Трампа прямує до Гренландії на тлі спроб батька придбати острів
Син Трампа прямує до Гренландії на тлі спроб батька придбати острів
Блінкен розповів, що Москва обіцяла КНДР в обмін на зброю
Блінкен розповів, що Москва обіцяла КНДР в обмін на зброю
У Придністров'ї тисячі людей залишилися без опалення
У Придністров'ї тисячі людей залишилися без опалення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 січня: ситуація на фронті
91K
Четверта за кількістю населення країна світу офіційно приєдналася до БРІКС
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 січня 2025
42K
Супутники продемонстрували, на що Китай перетворив пустелю
24K
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Окупанти прорвали кордон на Чернігівщині? Заява Держприкордонслужби

Новини

Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Вчора, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Вчора, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Вчора, 03:25
Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
Вчора, 02:56
Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска
Вчора, 02:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua