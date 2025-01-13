«Гренландія – наша»? Росія злякалася ідеї Трампа

Влада РФ забила на сполох після заяв обраного президента США про право на Гренландію

Росія стурбована заявою обраного президента США Дональда Трампа про можливе включення Гренландії до складу Сполучених Штатів. Про це заявила голова Ради Федерації Валентина Матвієнко.

«Очевидно, що за подібного роду заявами стоїть прагнення США посилити і розширити свою присутність в Арктиці. Для Росії Арктика має величезне стратегічне, геополітичне значення. І нас не можуть не турбувати такі незрозумілі заходи. Не можна виключати можливість порушення міжнародного права в просуванні в Арктику. Цього не можна допускати», – заявила вона.

Російська посадовиця звинуватила США у спробі начебто «розширити свій шельф». «Склалося міжнародне право, є правила гри, є арктичні держави. Ми хочемо співпрацювати, Арктика має бути територією миру, співпраці, злагоди», – сказала Матвієнко.

Примітно, що посадовиця забула про те, що російський диктатор Володимир Путін сам порушив міжнародне право, напавши на Україну та окупувавши її території.

Нагадаємо, Трамп запевняв, що Гренландія має стати частиною Сполучених Штатів, тим більше, що там проживає лише 45 тис. людей. За його словами, це покаже її стратегічну важливість для національної безпеки та захисту «вільного світу», зокрема від Китаю та Росії.

До цього республіканець пообіцяв зробити Гренландію «знову великою». «Якщо і коли» острів стане частиною США, його жителі отримають величезну вигоду. Зокрема, Штати цей регіон «захищатимуть і берегтимуть від дуже злісного зовнішнього світу», – наголосив він. Він також відправив свого сина до Гренландії.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп 7 січня відмовився виключити можливість використання військової сили для досягнення своєї мети: встановлення контролю США над Панамським каналом і Гренландією, яка перебуває під управлінням Данії.

До слова, заяви обраного президента Дональда Трампа про те, що острів Гренландія, що нині перебуває під керуванням Копенгагена, повинен увійти до складу США, обурили місцевих жителів. Гренландці не бажають бути американцями.