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Трамп планує купити Гренландію: у Конгресі США з'явився законопроєкт

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трамп планує купити Гренландію: у Конгресі США з'явився законопроєкт
Трамп реалізує свій план щодо купівлі нових територій для США
фото із відкритих джерел

Палата Республіканської партії розробила законопроєкт, щоб дозволити Трампу купити Гренландію

Республіканці в Конгресі США підготували законопроєкт, що дозволяє обраному президенту США Дональду Трампу одразу після вступу на посаду розпочати переговори щодо купівлі Гренландії. По це пише Axios.

За даними журналістів, законопроєкт отримав назву Make Greenland Great Again Act – за аналогією з головним політичним гаслом Трампа Make America Great Again (у перекладі «Зробимо Америку знову великою», – «Главком»). Авторами документа виступили члени Палати представників Енді Оглс та Діана Харшбаргер (обидва від штату Теннессі, – «Главком»), станом на 13 січня його підтримали 10 законодавців.

Як пише Reuters, законопроєкт містить пункт, згідно з яким Трамп одразу після вступу на посаду 20 січня отримає можливість «вступити в переговори з Королівством Данія з метою придбання Сполученими Штатами Гренландії». Крім того, згідно із законопроєктом, Трамп у разі досягнення домовленостей із Данією повинен буде протягом п'яти днів передати відповідним комітетам Конгресу«угоду, а також усі супутні матеріали та доповнення».

7 січня Трамп, який вступить на посаду президента 20 січня, заявив, що Гренландія має увійти до складу США і він «одержимий» цією ідеєю. Ще у 2019 році під час свого першого президентського терміну він говорив, що США могли б купити Гренландію, яка є територією у складі Данії та має права широкої автономії. Як і тоді, влада Гренландії та Данії заявила про абсурдність цієї ідеї. 

До слова, Трамп уже відправив із візитом до  Гренландії свого сина. Втім, заява обраного президента Дональда Трампа про те, що острів Гренландія, що нині перебуває під керуванням Копенгагена, повинен увійти до складу США, обурили місцевих жителів. 

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Теги: США Дональд Трамп партії Гренландія законопроєкт

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