«Ми так і не зробили висновки». Відомий поет пояснив українцям, за що йде війна

«Батьки! Навіщо ви вирощуєте собі подібних, ущербних істот? Мовних калік!»

Поет, шоумен, журналіст, телеведучий Костянтин Гнатенко вважає, що значна частина українців так і не зробила висновки, чому і за що йде російсько-українська війна. Як доказ він наводить присутність російської мови в Україні, яка досі зберігає свої позиції. Про це Гнатенко зауважив у інтерв'ю «Главкому».

Гнатенко розповів, що має «улюблений квест»: часто дослухається до мови перехожих.

«І коли я проходжу повз Києво-Могилянську академію і бачу зграйку студентів, я дістаю телефон, типу, з кимось говорю, а сам стою – радари свої налаштовую. І чую: …усі російською спілкуються. До дітей нема питань. Батьки! Навіщо ви вирощуєте собі подібних, ущербних істот? Мовних калік!» – емоційно наголосив журналіст.

Гнатенко зауважив, що українці «так і не зробили висновки до цього часу». Водночас шукати винних у тому, чому останні 30 років українці жили саме так, на думку шоумена, не є визначальним. «Усі ми безневинно винні, знаєте. Заглиблюватися у причини – це така вже екзистенційна історія. Можна це робити дуже довго. Я не знаю, чи нинішній бій буде останнім боєм українців за свободу і за незалежність, але швидше всього, що не останній», – підкреслив поет.

Також Костянтин Гнатенко додав, що убивство мовної активістки та націоналістки Ірини Фаріон – його внутрішня трагедія.

«Це був теж постріл в мене, я пережив страшенно важко цю втрату, вважаю, що для України вона непоправна. Ця жінка була національним камертоном, відчувала все, що відбувається у суспільстві, чітко могла поставити діагноз суспільству як ніхто інший», – наголосив шоумен. На його переконання, ймовірно, ще «років 100 не народиться така людина в цій країні».

Так, раніше Костянтин Гнатенко висловив своє невдоволення текстом популярної пісні «Без тебе», виконаної дуетом Максима Бородіна та Злати Огнєвіч. Артист вказав на мовні помилки у композиції.

Також на зорі Незалежності Гнатенко написав десятки хітів для зірок першого ешелону. У інтерв'ю «Главкому» Гнатенко зізнався, робота з яким українським артистом була найбільш комерційно вигідною.