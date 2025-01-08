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«Ми так і не зробили висновки». Відомий поет пояснив українцям, за що йде війна

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Ми так і не зробили висновки». Відомий поет пояснив українцям, за що йде війна
Костянтин Гнатенко заявив, що убивство Ірини Фаріон – його внутрішня трагедія
фото: glavcom.ua

«Батьки! Навіщо ви вирощуєте собі подібних, ущербних істот? Мовних калік!»

Поет, шоумен, журналіст, телеведучий Костянтин Гнатенко вважає, що значна частина українців так і не зробила висновки, чому і за що йде російсько-українська війна. Як доказ він наводить присутність російської мови в Україні, яка досі зберігає свої позиції. Про це Гнатенко зауважив у інтерв'ю «Главкому».

Гнатенко розповів, що має «улюблений квест»: часто дослухається до мови перехожих.

«І коли я проходжу повз Києво-Могилянську академію і бачу зграйку студентів, я дістаю телефон, типу, з кимось говорю, а сам стою – радари свої налаштовую. І чую: …усі російською спілкуються. До дітей нема питань. Батьки! Навіщо ви вирощуєте собі подібних, ущербних істот? Мовних калік!» – емоційно наголосив журналіст.

Гнатенко зауважив, що українці «так і не зробили висновки до цього часу». Водночас шукати винних у тому, чому останні 30 років українці жили саме так, на думку шоумена, не є визначальним. «Усі ми безневинно винні, знаєте. Заглиблюватися у причини – це така вже екзистенційна історія. Можна це робити дуже довго. Я не знаю, чи нинішній бій буде останнім боєм українців за свободу і за незалежність, але швидше всього, що не останній», – підкреслив поет.

Також Костянтин Гнатенко додав, що убивство мовної активістки та націоналістки Ірини Фаріон – його внутрішня трагедія.

«Це був теж постріл в мене, я пережив страшенно важко цю втрату, вважаю, що для України вона непоправна. Ця жінка була національним камертоном, відчувала все, що відбувається у суспільстві, чітко могла поставити діагноз суспільству як ніхто інший», – наголосив шоумен. На його переконання, ймовірно, ще «років 100 не народиться така людина в цій країні».

Так, раніше Костянтин Гнатенко висловив своє невдоволення текстом популярної пісні «Без тебе», виконаної дуетом Максима Бородіна та Злати Огнєвіч. Артист вказав на мовні помилки у композиції. 

Також на зорі Незалежності Гнатенко написав десятки хітів для зірок першого ешелону. У інтерв'ю «Главкому» Гнатенко зізнався, робота з яким українським артистом була найбільш комерційно вигідною.

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