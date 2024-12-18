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Київ та Москва готові до переговорів – спецпредставник Трампа з питань України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Київ та Москва готові до переговорів – спецпредставник Трампа з питань України
Кіт Келлог вважає, що РФ використовує проти України таку ж тактику, як під час Другої світової війни
фото з відкритих джерел

Посадовець вважає, що Трамп може стати «арбітром» у процесі завершення війни

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог вважає, що Україна та Росія наблизилися до виснаження сил у війні та готові до переговорів про мир. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

Келлог наголосив, що Україні та Росії саме час домовитися про мир, враховуючи ситуацію на полі бою, яка свідчить про виснаження сил обох сторін.

«Я думаю, що обидві сторони готові. Це нагадує бійку в клітці: двоє бійців хочуть вибити один одного, але потрібен арбітр, щоб це припинити. Я думаю, що президент Дональд Трамп може стати цим арбітром», – сказав Келлог.

Посадовець зазначив, що РФ використовує проти України таку ж тактику, як під час Другої світової війни. «Вони кидають величезну кількість військ, що призводить до масових втрат з обох сторін. Це класична війна на виснаження», – зазначив спецпредставник США.

За словами спеціального представника США, війна вже призвела до колосальних втрат: близько 350-400 тис. російських військових і 150 тис. українських. На його думку, це той момент, коли обидві сторони повинні «зробити крок назад» і почати перемовини.

Як зазначив Келлог, Трамп має бачення та здібності для того, щоб стати посередником у мирних переговорах. «Я вірю, що президент Трамп, який дав таку обіцянку під час передвиборчої кампанії, виконає її. Я думаю, це може статися цього року», – заявив Келлог.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що Кіт Келлог планує відвідати Київ на початку січня. При цьому він буде не проти зустрічей у Москві, якщо його на них запросять.

До слова, Трамп заявив, вже досяг «невеликого прогресу» для припинення російсько-української війни. Під час пресконференції політик заявив, що отримав від української сторони «сигнали про прагнення зупинити війну», тож має намір «контактувати з російським диктатором Володимиром Путіним щодо цього». Трамп також наголосив, що жертви в обох сторін вищі, ніж заявляється офіційно.

Раніше повідомлялося, що Трамп серйозно налаштований досягти перемир'я в російсько-українській війні у перший день своєї другої каденції. Водночас його команда досі не представила якогось конкретного плану для цього.

Як повідомлялося, Кіт Келлог зауважив, що війна Росії проти України може закінчитися найближчими місяцями. Раніше він заявив, що готовий забезпечити «мир через силу».

Крім того, команда Трампа з національної безпеки провела перемовини з адміністрацією чинного американського лідера Джо Байдена та українськими чиновниками щодо пошуку способу закінчення війни.

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Теги: Дональд Трамп Кіт Келлог США війна росія Україна

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