У Каліфорнії введено режим надзвичайного стану через пташиний грип

Надзвичайна ситуація із пташиним грипом сталася у Південній Каліфорнії

Губернатор штату Каліфорнія (США) Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан для боротьби з пташиним грипом. Про це повідомила пресслужба губернатора. Про це пише LiveNOW.

«Губернатор Гевін Ньюсом оголосив сьогодні надзвичайний стан, щоб оптимізувати та прискорити відповідь штату на пташиний грип», – йдеться у заяві. Надзвичайне становище «надасть державним та місцевим агентствам додаткову гнучкість» для боротьби з інфекцією, йдеться у заяві. Захід був прийнятий після того, як випадки захворювання були зафіксовані у корів на фермах у регіоні Південна Каліфорнія.

Офіс губернатора повідомляє, що на даний момент у Каліфорнії не зафіксували випадки передачі цього захворювання від людини до людини, а майже всі інфіковані контактували із зараженою худобою. «Поки ризик для населення залишається низьким, ми продовжимо робити всі необхідні кроки, щоб запобігти поширенню вірусу», – сказав Ньюсом. Зазначається, що в штаті вже «створили найбільшу в країні систему тестування та спостереження» як заходи у відповідь на спалах захворювання.

Пташиний грип – інфекційна хвороба, що викликається штамами вірусу грипу типу А. Захворювання поширене у всьому світі, багато видів диких птахів легко переносять зараження, але в деяких, включаючи домашніх, хвороба розвивається і може бути передана людині.

Пташиний грип був уперше виявлений у США у диких птахів у штаті Південна Кароліна у січні 2022 року, у липні того ж року вірус був зафіксований у Каліфорнії. У березні 2024 року повідомлялося про випадки інфекції у корів у штатах Техас та Канзас. Після цього було підтверджено 61 випадок зараження серед людей у ​​семи американських штатах, при цьому в Каліфорнії було зареєстровано 34 такі випадки. У серпні грип було виявлено ще у 13 штатах, йдеться у заяві.

Нагадаємо, цього сезону пташиний грип поширюється в Європейському союзі швидше, ніж у 2023 році. Це викликає побоювання, що він може поширитись на людей. За інформацією US News & World Report, високопатогенний пташиний грип, який зазвичай називають пташиним грипом, за останні роки забрав життя сотень мільйонів птахів по всьому світу.