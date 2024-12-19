Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У Каліфорнії введено режим надзвичайного стану через пташиний грип

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Каліфорнії введено режим надзвичайного стану через пташиний грип
Пташиний грип дошкуляє фермам у США
фото із відкритих джерел

Надзвичайна ситуація із пташиним грипом сталася у  Південній Каліфорнії

Губернатор штату Каліфорнія (США) Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан для боротьби з пташиним грипом. Про це повідомила пресслужба губернатора. Про це пише LiveNOW.

«Губернатор Гевін Ньюсом оголосив сьогодні надзвичайний стан, щоб оптимізувати та прискорити відповідь штату на пташиний грип», – йдеться у заяві. Надзвичайне становище «надасть державним та місцевим агентствам додаткову гнучкість» для боротьби з інфекцією, йдеться у заяві. Захід був прийнятий після того, як випадки захворювання були зафіксовані у корів на фермах у регіоні Південна Каліфорнія.

Офіс губернатора повідомляє, що на даний момент у Каліфорнії не зафіксували випадки передачі цього захворювання від людини до людини, а майже всі інфіковані контактували із зараженою худобою. «Поки ризик для населення залишається низьким, ми продовжимо робити всі необхідні кроки, щоб запобігти поширенню вірусу», – сказав Ньюсом. Зазначається, що в штаті вже «створили найбільшу в країні систему тестування та спостереження» як заходи у відповідь на спалах захворювання.

Пташиний грип – інфекційна хвороба, що викликається штамами вірусу грипу типу А. Захворювання поширене у всьому світі, багато видів диких птахів легко переносять зараження, але в деяких, включаючи домашніх, хвороба розвивається і може бути передана людині.

Пташиний грип був уперше виявлений у США у диких птахів у штаті Південна Кароліна у січні 2022 року, у липні того ж року вірус був зафіксований у Каліфорнії. У березні 2024 року повідомлялося про випадки інфекції у корів у штатах Техас та Канзас. Після цього було підтверджено 61 випадок зараження серед людей у ​​семи американських штатах, при цьому в Каліфорнії було зареєстровано 34 такі випадки. У серпні грип було виявлено ще у 13 штатах, йдеться у заяві.

Нагадаємо, цього сезону пташиний грип поширюється в Європейському союзі швидше, ніж у 2023 році. Це викликає побоювання, що він може поширитись на людей. За інформацією US News & World Report, високопатогенний пташиний грип, який зазвичай називають пташиним грипом, за останні роки забрав життя сотень мільйонів птахів по всьому світу.

Читайте також:

Теги: здоров'я соціум США надзвичайний стан грип вірус населення хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активність Сонця з 1 по 3 грудня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 1-3 грудня: якою буде сонячна активність
1 грудня, 07:38
Кім Чен Ин попередив про ризик ядерної війни
Кім Чен Ин попередив про ризик ядерної війни
22 листопада, 08:17
Президент Сербії занепокоєний щодо ситуації із сховищами
Ядерні погрози Кремля. Президент Сербії почав підігрувати Путіну
29 листопада, 11:54
Трамп нагадав Трюдо про торговий дефіцит США з Канадою
Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом, якщо та не може вирішити питання з мігрантами та торгівлею
3 грудня, 12:42
Юлія Свириденко та Андрій Єрмак поїхали на переговори в США
Українська делегація зустрілась з радниками Трампа
5 грудня, 05:14
У Сирії можуть бути сховані запаси хімічної зброї
США намагаються знайти хімічну зброю у Сирії
10 грудня, 09:30
Блінкен вже у Туреччині
Держсекретар США прибув до Туреччини: обговорюватиме падіння режиму Асада
12 грудня, 21:23
Обраний президент США обіцяв запровадити мита у розмірі 25% на всі канадські товари
Канада прокоментувала пропозицію Трампа ввійти до складу США
13 грудня, 08:19
Кіт Келлог висловився про закінчення війни в Україні
Спецпредставник США з питань України зробив заяву про завершення війни
13 грудня, 20:58

Економіка

Курс валюти Ірану впав до мінімуму. В країні посилюється енергокриза
Курс валюти Ірану впав до мінімуму. В країні посилюється енергокриза
У Каліфорнії введено режим надзвичайного стану через пташиний грип
У Каліфорнії введено режим надзвичайного стану через пташиний грип
Ексрадник Трампа повідомив, коли буде вдалий час для переговорів між Україною та РФ
Ексрадник Трампа повідомив, коли буде вдалий час для переговорів між Україною та РФ
Ціни б'ють рекорди. Росіяни віддають останні гроші на продукти
Ціни б'ють рекорди. Росіяни віддають останні гроші на продукти
Блокування рахунків у Польщі: хто з українців ризикує найбільше
Блокування рахунків у Польщі: хто з українців ризикує найбільше
Північний потік-2: США ввели повторні санкції проти російських компаній та суден
Північний потік-2: США ввели повторні санкції проти російських компаній та суден

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 грудня: ситуація на фронті
82K
Точно не Росія: Пентагон назвав найсильнішу армію світу
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 грудня 2024
30K
Сирійці мішками несуть гроші до банків
13K
Чехія може скасувати тимчасовий захист українців: названо умову
13K
Китай звів 3000-кілометрову стіну з дерев у пустелі

Новини

19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua