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Трамп опублікував у соцмережі дивне повідомлення, адресоване Маску

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Трамп опублікував у соцмережі дивне повідомлення, адресоване Маску
Трамп, імовірно, опублікував у соцмережі приватне повідомлення до Маска
фото з відкритих джерел

Повідомлення, ймовірно, призначалося для приватного спілкування з Маском

У соцмережах обраного президента США Дональда Трампа з’явилося повідомлення бізнесменові та соратнику Ілону Маску. Воно було схожим на приватне листування, помилково оприлюднене в мережі. Про це пише CNN.

У повідомленні Трампа йшлося, що бізнесмен і засновник Microsoft Білл Гейтс попросив про зустріч у Мар-а-Лаго, резиденції обраного президента. Крім того, він писав, що сумує за Маском та його сином X Æ A-Xii, якого той називає просто X.

«Де ти? Коли ти приїдеш до «Центру Всесвіту», Мар-а-Лаго? Білл Гейтс попросив приїхати сьогодні ввечері. Ми сумуємо за тобою і за X! Новорічна ніч буде приголомшливою! DJT», – написав він.

CNN пише, що повідомлення, ймовірно, призначалося для приватного спілкування з Маском. Джерело журналістів, знайоме з перебігом переговорів, стверджує, що Білл Гейтс справді зв'язався з командою Трампа щодо можливої зустрічі з ним, але досі незрозуміло, чи зустрінуться вони.

Раніше іспанська газета Mundo назвала американського підприємця Ілона Маска людиною року, яка відбиває «цезаризм» XXI століття.

До слова, американські ЗМІ назвали Маска «тіньовим президентом» США, після його втручання у процес ухвалення законопроєкту про фінансування федерального уряду. Маск використав свій впливовий акаунт у соцмережі X, щоб «чинити тиск на республіканців у Палаті представників з метою торпедувати законопроєкт про витрати, який мав забезпечити роботу федерального уряду протягом трьох місяців».

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Теги: Білл Гейтс бізнесмен соцмережі Ілон Маск Дональд Трамп США

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