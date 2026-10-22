Путін може мати компромат на Трампа. Колишня держсекретарка США висловила підозри
Гілларі Клінтон припустила, що російський диктатор зберігає фотографії або відеозаписи, які можуть компрометувати американського президента
Колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон припустила, що російський диктатор Володимир Путін може володіти компроматом на президента Дональда Трампа. На її думку, йдеться про фотографії, відеозаписи або інші матеріали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на подкаст журналістки Кари Свішер On with Kara Swisher.
«Я продовжую вірити, що Путін має щось на Трампа. Я продовжую вірити, що він зберігає фотографії, відео – що б це не було», – заявила Клінтон.
Колишня очільниця Держдепартаменту також повторила свою характеристику американського президента як «маріонетки» Путіна. Вона вперше публічно використала це визначення під час президентських дебатів 2016 року, коли змагалася з Трампом за посаду глави Білого дому.
«Так, маріонетка. Він маріонетка. Він добровільна маріонетка Путіна, яка допомагає Путіну», – наголосила політикиня.
Що Клінтон сказала про справу Епштейна
Під час розмови колишня держсекретарка також порушила тему документів у справі Джеффрі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини фінансиста.
Вона припустила, що повне оприлюднення матеріалів може викликати резонанс у США, зокрема серед прихильників Трампа.
«Коли ми нарешті побачимо всі файли Епштейна, думаю, навіть люди, які підтримували Трампа, будуть шоковані тим, що вони показують про Трампа», – сказала Клінтон.
Політикиня також згадала про небажання американського президента публікувати документи. Водночас вона не навела доказів того, що ці матеріали підтверджують будь-які правопорушення з його боку.
Раніше «Главком» повідомляв про відсутні матеріали у справі Джеффрі Епштейна. Журналісти CNN з'ясували, що серед документів, які не потрапили до оприлюдненого архіву, були матеріали інтерв'ю жінки, яка висувала звинувачення проти Трампа.
Згодом Міністерство юстиції США опублікувало додаткові документи, які раніше не потрапили до відкритої бази через технічну помилку. Вони містили свідчення зі звинуваченнями на адресу американського президента, однак самі заяви не доводять його причетності до злочинів.
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