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    Політика

    Президент Азербайджану звинуватив Росію та Вірменію у порушенні угоди

    Президент Азербайджану звинуватив Росію та Вірменію у порушенні угоди
    Фото: Associated Press

    Міноборони Росії не виконало своєї обіцянки забезпечити виведення вірменських військових із Нагірного Карабаху до червня 2022 року

    Росія та Вірменія порушують угоду про врегулювання війни у Нагірному Карабаху – невизнаній «республіці», яка належить до території Азербайджану. Зокрема, досі не відбулося виведення вірменських військ з території, яка стала причиною військового конфлікту. Таку заяву президента Азербайджану Ільхама Алієва цитує агентство Інтерфакс-Азербайджан.

    За словами Алієва, Міноборони Росії обіцяло забезпечити виведення вірменських військових із Нагірного Карабаху до червня 2022 року, але не зробило цього.

    Азербайджанський лідер також звинувачує Вірменію в ухиленні від виконання угоди 2020 року, за якою країни припинили війну за Нагірний Карабах, зокрема, відмовляється виводити своїх військових.

    «Ми – країна-переможець, ми відновили свою територіальну цілісність. Якщо Вірменія не хоче виводити свої війська з території Азербайджану, то нехай відкрито про це скаже. Ми знатимемо, що нам робити в цьому випадку… Якою буде наша відповідь? Напевно, про це зараз недоречно говорити», – сказав з цього приводу Ільхам Алієв.

    Нагадаємо, бойові дії між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі поновилися 27 вересня 2020 року. Після інтенсивних зіткнень 9 листопада було укладено угоду між Азербайджаном, Вірменією і Росією про припинення війни від 10 листопада. Після цього у Нагірному Карабасі було розгорнуто російський миротворчий контингент.

    В Азербайджані день перемоги у війні з Вірменією за Нагірний Карабах став офіційним святом.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Президент Азербайджану звинуватив Росію та Вірменію у порушенні угоди