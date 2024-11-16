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Президент самопроголошеної республіки Абхазія відмовився йти у відставку

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Президент самопроголошеної республіки Абхазія відмовився йти у відставку
Президент невизнаної республіки Абхазія відмовився йти у відставку
фото з відкритих джерел

На тлі протестів, які в Абхазії проводить опозиція, Аслан Бжанія відмовився йти у відставку

Президент самопроголошеної Абхазії Аслан Бжанія відмовився подати у відставку. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на місцеве агентство «Апснипрес». 

Заява очільника Абхазії прозвучала у відповідь на вимоги опозиції, яка організувала акцію проти ратифікації інвестиційної угоди з Москвою. «Просив би вас на провокації не піддаватися. Я тут, в Абхазії, і ми працюватимемо далі. Ми докладемо зусиль на ліквідацію цих наслідків», – написав Бжанія у своєму Телеграм-каналі.

У відповідь на це опозиція зажадала відставки Бжанії упродовж години. «Якщо не піде, підемо туди, де він», – заявив представник опозиції Леван Мікаа. Невдовзі депутат Кан Кварчія заявив, що опозиція повністю припинила переговори з владою і тепер має намір «нарощувати силу». Депутат-опозиціонер не уточнив, що саме мав на увазі.

До слова, у самопроголошеній республіці на території Грузії Абхазії спалахнули антиросійські протести. Центр протидії дезінформації (ЦПД) заявив, що зосередившись на війні з Україною, Кремль «втрачає контроль над своїми сепаратистськими анклавами в інших країнах».

В Абхазії люди вийшли на протест проти інвестиційної угоди з Росією. 15 листопада парламент мав розглянути питання ратифікації договору, проте під тиском протестувальників довелося скасувати сесію.

Нагадаємо, у Сухумі, столиці самопроголошеної республіки Абхазіяпочалися масові протести через затримання опозиціонерів. Протестувальники перекрили Гумістінський міст та вимагають звільнення затриманих.

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Теги: депутат протест Абхазія опозиція парламент переговори Грузія

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