Президент самопроголошеної республіки Абхазія відмовився йти у відставку

На тлі протестів, які в Абхазії проводить опозиція, Аслан Бжанія відмовився йти у відставку

Президент самопроголошеної Абхазії Аслан Бжанія відмовився подати у відставку. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на місцеве агентство «Апснипрес».

Заява очільника Абхазії прозвучала у відповідь на вимоги опозиції, яка організувала акцію проти ратифікації інвестиційної угоди з Москвою. «Просив би вас на провокації не піддаватися. Я тут, в Абхазії, і ми працюватимемо далі. Ми докладемо зусиль на ліквідацію цих наслідків», – написав Бжанія у своєму Телеграм-каналі.

У відповідь на це опозиція зажадала відставки Бжанії упродовж години. «Якщо не піде, підемо туди, де він», – заявив представник опозиції Леван Мікаа. Невдовзі депутат Кан Кварчія заявив, що опозиція повністю припинила переговори з владою і тепер має намір «нарощувати силу». Депутат-опозиціонер не уточнив, що саме мав на увазі.

До слова, у самопроголошеній республіці на території Грузії Абхазії спалахнули антиросійські протести. Центр протидії дезінформації (ЦПД) заявив, що зосередившись на війні з Україною, Кремль «втрачає контроль над своїми сепаратистськими анклавами в інших країнах».

В Абхазії люди вийшли на протест проти інвестиційної угоди з Росією. 15 листопада парламент мав розглянути питання ратифікації договору, проте під тиском протестувальників довелося скасувати сесію.

Нагадаємо, у Сухумі, столиці самопроголошеної республіки Абхазія, почалися масові протести через затримання опозиціонерів. Протестувальники перекрили Гумістінський міст та вимагають звільнення затриманих.