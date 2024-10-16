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У Єврокомісії діятимуть нові правила для прийому на роботу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Єврокомісії діятимуть нові правила для прийому на роботу
Фон дер Ляйєн змінила правила для членів Єврокомісії
фото: Vincent Kessler

Урсула фон дер Ляйєн перевірятиме персонал Єврокомісії на доброчесність

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн запровадила нові правила прийому на роботу персоналу, в якому передбачаються додаткові перевірки, щоб уникнути можливого конфлікту інтересів. Про це пише Politico.

Нові правила стосуються персоналу нових єврокомісарів та спрямовані на забезпечення різноманітності та доброчесності.

Зазначається, що в офісах фон дер Ляйєн, головного дипломата ЄС Каї Каллас та п'яти віцепрезидентів Єврокомісії мають працювати представники щонайменше п'яти різних національностей, а в офісах інших комісарів – щонайменше трьох.

Крім того, за новим правилом, не більше двох співробітників кожного офісу єврокомісара можуть бути громадянами тієї ж країни, що й комісар – таким чином фон дер Ляйєн хоче виключити ситуацію найму комісарами лише представників своїх країн.

Крім того, всі глави офісів мають пройти перевірку на доброчесність – за це відповідатимуть члени Євросоюзу. Норма про рівну кількість чоловіків та жінок в офісі кожного комісара збереглася.

Нагадаємо, раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його проросійську позицію. Урсула фон дер Ляєн розкритикувала позицію Орбана щодо України, порівнявши російсько-українську війну з боротьбою угорців за свободу 1956 року. Тоді Угорщина повстала проти радянського гноблення, але врешті зазнали поразки від Червоної армії.

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Теги: правила Урсула фон дер Ляєн Єврокомісія

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