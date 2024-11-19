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Парламент самопроголошеної Абхазії підтримав відставку президента

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Парламент самопроголошеної Абхазії підтримав відставку президента
Бжанія був так званим президентом Абхазії з 23 квітня 2020 року
фото з відкритих джерел

Виконувати обов’язки «президента» буде «віцепрезидент» Бадра Гунба

Депутати парламенту самопроголошеної республіки Абхазія 19 листопада ухвалили відставку «президента» Аслана Бжанії. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Спікер Народних Зборів Лаша Ашуба сказав, що на порядку денному було одне питання – заява Бжанії про складання своїх обов’язків. У голосуванні взяв участь 31 депутат, 28 з них підтримали відставку абхазького лідера, один виступив проти. Ще два бюлетені визнали недійсними.  

Виконувати обов’язки «президента» буде «віцепрезидент» Бадра Гунба. На посаду так званого прем’єр-міністра Абхазії замість Олександра Анкваба (він теж іде з посади) призначать Валерія Бганбу – це колишній спікер парламенту.

Нагадаємо, нещодавно в окупованій Абхазії, яка є частиною Грузії, почалися протести через «інвестиційну угоду» з Росією. У відповідь на це так званий «президент республіки» Аслан Бжанія оголосив про свою відставку. 

Раніше абхазький парламент несподівано заблокував прийняття закону про російські інвестиції в «республіку». І це може мати пряме відношення до України.

До слова, у самопроголошеній республіці на території Грузії Абхазії спалахнули антиросійські протести. Центр протидії дезінформації (ЦПД) заявив, що зосередившись на війні з Україною, Кремль «втрачає контроль над своїми сепаратистськими анклавами в інших країнах».

Також раніше стало відомо, що президент самопроголошеної республіки Абхазії Аслан Бжанія готовий піти у відставку після того, як протестувальники залишать будівлю адміністрації президента.

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Теги: інвестиції депутат президент Абхазія парламент

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