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Президентка Болгарії скликає Радбез після атаки на судна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президентка Болгарії скликає Радбез після атаки на судна
Два торгові судна потрапили під удар дронів біля Болгарії
фото: novinite.com

Засідання заплановане на 13:00 7 жовтня

Президентка Болгарії Іліяна Йотова скликає на 7 жовтня засідання Консультативної ради з питань національної безпеки (CCNS) після атаки безпілотників на два комерційні судна у виключній економічній зоні країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Novinite.

Засідання Радбезу буде присвячене темі «Поточні ризики та загрози морській безпеці й критичній інфраструктурі Болгарії в контексті війни в Україні». Воно заплановане на 13:00 у резиденції президентки.

Нагадаємо, 6 жовтня два торгові судна зазнали атаки безпілотників у Чорному морі неподалік узбережжя Болгарії. Одне з них затонуло, тоді як з борту іншого врятували 18 членів екіпажу.

Згодом один із врятованих моряків із корабля Able, який зазнав атаки в Чорному морі біля берегів Болгарії, заявив, що судно могли атакувати не дроном, а підводною бомбою. Він також припустив, що за атакою стояла Росія. 

До слова, прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що атака безпілотників на два торговельні судна в Чорному морі наразі не є підставою для застосування статей 4 і 5 Північноатлантичного договору. За його словами, інцидент стався у виключній економічній зоні Болгарії, але не в її територіальних водах.

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Теги: Чорне море корабель Болгарія

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