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Президентка Грузії відмовилася вітати дипломатів країни з професійним святом

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Президентка Грузії відмовилася вітати дипломатів країни з професійним святом
Саломе Зурабішвілі розкритикувала дипломатів за те, що вони не помічають гібридних дій Росії, та що вони не змогли захистити конституційне право емігрантів на виборах
фото з відкритих джерел

Зурабішвілі пояснила, що не може привітати дипломатів через їхню мовчазну позицію щодо антизахідних кроків чинної грузинської влади

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі демонстративно відмовилася вітати грузинських дипломатів із Днем дипломатії. Про це Зурабішвілі написала у неділю ввечері у Facebook.

Зурабішвілі пояснила, що не може привітати дипломатів через їхню мовчазну позицію щодо антизахідних кроків чинної грузинської влади. 

«Я не вітаю вас із Днем дипломатії! Незважаючи на те, що 20 років тому саме за моєю ініціативою було засновано цю важливу дату», – заявила президентка.

Зурабішвілі наголосила, що сьогодні уряд «топче омріяний європейський шлях», натомість більшість дипломатів мовчать і не протестують.

«У цей час ви, замовклі посли Грузії, засідаєте в Брюсселі, Вашингтоні та скількох іще європейських столицях, і заради чого? Якщо ви не наважуєтеся подати у відставку, гучно заявити або зафіксувати іншу думку – що ж вам залишається? Невже ви так сильно боїтеся?!», – звернулася до дипломатів Зурабішвілі.

Вона розкритикувала дипломатів за те, що вони не помічають гібридних дій Росії, та що вони не змогли захистити конституційне право емігрантів на виборах.

«Мир – як машина в небезпеці, коли дипломатія не корисна країні! Свобода в небезпеці, коли ті, хто служить державі, бояться власної країни! Незалежність в загрозі, коли ті, хто хоче бути на вулиці, надсилають сигнали тривоги нашим партнерам російські гібридні дії, ніби не помічають! Камінням, зникли, ховалися в посольствах, як в будинках сестринства, ніхто не чув їх голосу, навіть конституційне право іммігрантів голосувати на виборах не захистили і ховаються... Щоб ніхто не пам'ятав про їх існування!», – обурилася  бездіяльністю дипломатів Зурабішвілі. 

Нагадаємо, у Грузії Центральна виборча комісія (ЦВК) перерахувала голоси на 12 відсотках виборчих дільниць. Результат підтвердив перемогу «Грузинської мрії» у парламентських виборах.

Як відомо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. 

У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. 

Раніше повідомлялося, що Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. 

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Теги: дипломатія незалежність Грузія Саломе Зурабішвілі

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