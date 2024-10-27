Міжнародні спосерігачі дали оцінку виборам у Грузії

До міжнародної місії зі спостереження за парламентськими виборами увійшли 529 спостерігачів із 42 країн

Міжнародні спостерігачі відзначають, що хоч грузинські виборці й мали на парламентських виборах широкий вибір серед партій, саме голосування було затьмарене нерівними умовами, тиском і напругою. Про це йдеться на сайті Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

До міжнародної місії зі спостереження за парламентськими виборами увійшли 529 спостерігачів із 42 країн. Вони визнали законодавчу базу достатньою для проведення демократичних виборів. Водночас кажуть про недоліки нагляду за фінансуванням виборчої кампанії та висловлюють занепокоєння щодо неупередженості органу нагляду.

«Ці вибори були відзначені високою поляризацією політичного та медіаландшафту, мовою ненависті проти опозиції та громадянського суспільства та антагонізмом щодо посади президента», – розповів голова делегації ПАРЄ Юліан Булай.

Він заявив про випадки підкупу виборців, атмосферу тиску та організоване провладною партією залякування, особливо в сільській місцевості.

Спостерігачі зауважили, що в Грузії діють різноманітні медіа, але вони дуже поляризовані та залежать від фінансування політиків. Проведений моніторинг ЗМІ засвідчив явну політичну упередженість у всіх ЗМІ.

Додають, що хоча суспільний мовник висвітлював кандидатів переважно в позитивному або нейтральному тоні, він приділяв значно більше часу панівній партії, ніж іншим партіям.

Крім того, спостерігачі звернули увагу на зменшення кількості жінок у партійних списках. У партійних програмах також не було посилань, спрямованих конкретно на жінок.

Нагадаємо, що 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори.

Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%.

У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів.

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

До відома, грузинські опозиційні партії мають потенціал здобути більш ніж половину голосів на парламентських виборах, тоді як проросійська партія «Грузинська мрія» помітно втрачає підтримку. Про це свідчать результати соцопитування.