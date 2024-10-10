Головна Думки вголос Віктор Андрусів
search button user button menu button
Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Базова військова підготовка і криза ідеології

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Курс БЗВП практично не передбачає ідеологічної мотивації бійців
фото: zsu.gov.ua

Брак інформаційних мотиваційних кампаній створили простір для вічної нашої «зради» і російського ІПСО

Раз вже всі про це говорять, то і я додам свої 5 копійок. Значною мірою втрата Вугледару стала причиною втечі мобілізованих, які вперше були відправлені у бій. На жаль, ці випадки стали дуже і дуже поширеними, і окупанти вже навіть навмисно зосереджуються у місцях заходу нових батальйонів. Чому так стається? Є багато причин, але я б виділив дві дуже важливі.

• 1 •

Криза стратегічних комунікацій. Те про що я майже рік кричу набрало нарешті реального вираження. Брак інформаційних мотиваційних кампаній створили простір для вічної нашої «зради» і російського ІПСО. Зважаючи і так на падіння суспільних настроїв і мотивації воювати, не було проведено жодної мотиваційної інформаційної кампанії за останній рік. Ситуація стала настільки катастрофічною, що бригади були змушені заліпити країну бордами за свій рахунок, щоб хоч якось знаходити поповнення.

Тому примусова мобілізація зараз збирає абсолютно невмотивованих і не ідеологічних чоловіків. Добровольців приходить теж дуже мало, оскільки погані новини нікого до такого не підштовхують. Тож у ЗСУ зараз потрапляють більшість чоловіків без мотивації воювати. І тут ми переходимо до другого пункту.

• 2 •

Базова військова підготовка. Курс БЗВП практично не передбачає ідеологічної мотивації бійців. За винятком кількох історичних лекцій, на курсі не викладається жодна ідеологія, яка дає відповідь на питання чому потрібно боротися за нашу незалежність. Більшість військових ототожнюють ЄС з євроремонтом і зарплатою, НАТО з комфортною службою, а західні цінності виключно з ЛГБТ. Для мобілізованих сьогодні такі події як Буча чи Ізюм щось вже дуже давно забуте, і війна порівняно далеко.

Це різко контрастує з тим, що відбувалось у російській армії останні роки. Зі зламаних телефонів ми бачимо колосальну ідеологічну накачку, особливо серед офіцерів. Їхня мотивація ґрунтується на тому, що ця війна це питання виживання. Якщо вони програють, то дослівно «їх будуть тра...ти у д*пу до кінця їхніх днів».

Іншим важливим мотиватором є повернення престижу російської армії, бути достойними своїх дідів і інша ідеологічна бредятіна, в яку вони щиро вірять. І я особисто бачив, як працює, коли оточений окупант тупо не здається і накладає на себе руки.

Віра є найбільшим ресурсом людини. Люди, які вірять у щось творять дива неможливого. Саме так було у 2022 році, ми тоді вірили у себе і знали, що ніхто не має права визначати наше життя замість нас. Ми пам’ятали, що Росія робила з нашими предками, і що зробить з нами, якщо ми програємо.

Але сьогодні через тотальні комунікаційні провали – ми почали забувати це. Ми також потребуємо більш чіткої кристалізації нашої ідеології, ми маємо розуміти зв’язок між свободою нації і добробутом. Ми маємо знати, що ЄС – це про свободу, верховенство права і демократію, і що саме вони ведуть до добробуту і процвітання, а не божевільні вожді.

Багатьом здається, що це банальні і очевидні речі. Повірте, практика показує, що вони стали вже далеко не очевидні, не кажучи про те, щоб у них вірити.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна мобілізація незалежність війна окупанти росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У вересні минулого року США поставили невелику кількість Atacms в Україну
Україна може отримати дозвіл на удари по території Росії далекобійною зброєю – Блінкен
10 вересня, 21:59
Навколо буса зібрався натовп перехожих, які вимагали відпустити військовозобов’язаних
У Франківську батько зупинив бус ТЦК і допоміг сину втекти: деталі скандалу
10 вересня, 19:23
Компанія побудує установки зі зберігання енергії з загальною потужністю 200 МВт
ДТЕК інвестує €140 млн в установки зберігання енергії
12 вересня, 16:06
Ворог атакував Хмельниччину дронами: які наслідки
Ворог атакував Хмельниччину дронами: які наслідки
13 вересня, 08:12
Збільшення чисельності армії РФ та план перемоги України. Головне за 16 вересня
Збільшення чисельності армії РФ та план перемоги України. Головне за 16 вересня
16 вересня, 21:00
Острів Зміїний є важливим форпостом в морі
Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний
20 вересня, 18:06
Цей день нагадує про те, наскільки важливий мир і як важко його вберегти.
Міжнародний день миру: привітання в листівках, прозі та віршах
21 вересня, 07:00
Це буде вже 25 за рахунком зустріч союзників у форматі «Рамштайн»
Байден скликає зустріч у форматі «Рамштайн» на рівні лідерів
26 вересня, 14:33
Оксана Жолнович закликала збільшувати кількість сімейних форм виховання в громадах та розвивати інклюзивні класи
Соцслужба перевірить усі українські заклади, де проживають діти: причина
29 вересня, 10:27

Віктор Андрусів

Базова військова підготовка і криза ідеології
Базова військова підготовка і криза ідеології
Популізм і криза лідерства
Популізм і криза лідерства
Конфлікт на горизонті? Як пройшли дебати віцепрезидентів США
Конфлікт на горизонті? Як пройшли дебати віцепрезидентів США
Як росіяни програють війни
Як росіяни програють війни
США хвилює не наш план перемоги, а який вигляд матиме поразка Росії
США хвилює не наш план перемоги, а який вигляд матиме поразка Росії
Коли хтось самовільно залишає частину, він підставляє своїх. Пропаганда таких вчинків – це зло
Коли хтось самовільно залишає частину, він підставляє своїх. Пропаганда таких вчинків – це зло

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 жовтня: ситуація на фронті
33K
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 жовтня 2024
12K
Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
11K
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9895
РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську, а ЗСУ просунулись під Покровськом – звіт ISW

Новини

Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення
Сьогодні, 07:00
Сонячно і практично без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:00
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
Вчора, 20:17
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Вчора, 16:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua