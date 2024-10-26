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У Грузії опозиційна партія заявила про напад на її офіс

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Грузії опозиційна партія заявила про напад на її офіс
Члени опозиціїної партії «Національний рух» постраждали від рук нападників
фото: скріншот із відео

Кілька людей увірвалися у двір будівлі та вступили у словесну суперечку та фізичне протистояння з членами опозиційної партії

У Тбілісі напали на центральний офіс грузинської найбільшої опозиційної сили «Національний рух». У партії звинувачують прибічників керівної «Грузинської мрії». Про це пише «Эхо Кавказа» (служба «Радіо Свобода»).

«Буквально кілька хвилин тому члени насильницького угрупування «Мрії» напали на офіс «Єдиного національного руху». Це творить уряд, який програє вибори і який вкрай наляканий. Уряд розуміє, що дуже скоро їх не буде. Опозиція переконливо перемагає на виборах», – заявила політикиня «Нацруху» Тінатін Бокучава.

Як пише видання, кілька людей увірвалися у двір будівлі та вступили у словесну суперечку та фізичне протистояння з членами опозиційної партії.

Ще до того президентка країни Саломе Зурабішвілі заявила, що у різних районах відбувалися «насильницькі дії», зокрема зламали обладнання ЗМІ.

«Зібралися групи, які мають на меті розжарити ситуацію. Це дуже сумно, бо це обличчя, репутація та слабкість нашої країни», – наголосила президентка.

За її словами, вона не може зв'язатися з міністром внутрішніх справ, як і її адміністрації не вдалося поговорити із його заступником. Зурабішвілі попросила міністра, щоб реакція поліції на дільницях була «більш своєчасною та ефективною».

Нагадаємо, у проросійській партії «Грузинська мрія» вже заявили про перемогу у виборах, хоча голосування ще тривало.

Як відомо, у суботу, 26 жовтня, у Грузії розпочалося голосування на парламентських виборах. Вони вважаються історичними, оскільки результат може привести до євроінтеграційного шляху країни або ж до її зближення з Росією.

До слова, прем’єр-міністр Іраклі Кобахідзе, який представляє правлячу проросійську партію «Грузинська мрія», проголосував на дільниці у тбіліському районі Ваке. Він заявив, що «це не просто вибори, а референдум» і, не чекаючи на підсумки виборів, заздалегідь оголосив про поразку опозиції.

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

До відома, грузинські опозиційні партії мають потенціал здобути більш ніж половину голосів на парламентських виборах, тоді як проросійська партія «Грузинська мрія» помітно втрачає підтримку. Про це свідчать результати соцопитування.

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Теги: соцопитування міністр вибори Свобода радіо референдум партії напад опозиція Саломе Зурабішвілі Грузія

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