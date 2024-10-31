ЦВК Грузії перерахувала голоси: чи змінився результат виборів

Вибірковий перерахунок голосів на 12% виборчих дільниць підтвердив перемогу «Грузинської мрії», заявила Центральна виборча комісія.

У Грузії Центральна виборча комісія (ЦВК) перерахувала голоси на 12 відсотках виборчих дільниць. Результат підтвердив перемогу «Грузинської мрії» у парламентських виборах. Про це повідомляє Deutsche Welle.

У заяві ЦВК зазначається, що перевірка бюлетенів, проведена на 12% виборчих дільниць, де свої голоси віддали 14% виборців, не внесла значних змін до раніше оголошених результатів.

Незначних коригувань зазнали підсумкові протоколи на 9% дільниць, де проводили перерахунок.

Перерахунок голосів відбувся 29 жовтня. Ділянки для повторного підрахунку були визначені шляхом жеребкування.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія Грузії оголосила, що 29 жовтня відбудеться перерахунок бюлетенів на 14% виборчих дільницях. Це рішення прийнято після занепокоєння, висловленого незалежними спостерігачами щодо парламентських виборів. За офіційними результатами, правляча партія «Грузинська мрія» здобула майже 54% голосів. Однак прозахідні опозиційні партії та президентка Грузії Саломе Зурабішвілі стверджують, що ці результати були сфальсифіковані. Внаслідок чого тисячі людей зібралися 28 жовтня на центральній вулиці Тбілісі.

Як відомо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%.

У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

Раніше повідомлялося, що Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

Після оголошення результатів виборів у центрі Тбілісі зібралися незгодні з результатами парламентських виборів, які пройшли у Грузії 26 жовтня. Протестувальники розгортали прапори Грузії, Європейського Союзу та України. Грузинські опозиційні партії, які не визнають результати парламентських виборів, вимагали проведення повторного голосування. Один з лідерів партії «Єдність-Національний рух» Гіоргі Вашадзе заявив, що повторні вибори має організувати «міжнародна адміністрація».