Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЦВК Грузії перерахувала голоси: чи змінився результат виборів

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЦВК Грузії перерахувала голоси: чи змінився результат виборів
Акція протесту під парламентом Грузії, 28 жовтня 2024 рік
фото грузинської служби «Радіо Свободи»

Вибірковий перерахунок голосів на 12% виборчих дільниць підтвердив перемогу «Грузинської мрії», заявила Центральна виборча комісія.

У Грузії Центральна виборча комісія (ЦВК) перерахувала голоси на 12 відсотках виборчих дільниць. Результат підтвердив перемогу «Грузинської мрії» у парламентських виборах. Про це повідомляє Deutsche Welle.

У заяві ЦВК зазначається, що перевірка бюлетенів, проведена на 12% виборчих дільниць, де свої голоси віддали 14% виборців, не внесла значних змін до раніше оголошених результатів.

Незначних коригувань зазнали підсумкові протоколи на 9% дільниць, де проводили перерахунок.

Перерахунок голосів відбувся 29 жовтня. Ділянки для повторного підрахунку були визначені шляхом жеребкування.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія Грузії оголосила, що 29 жовтня відбудеться перерахунок бюлетенів на 14% виборчих дільницях. Це рішення прийнято після занепокоєння, висловленого незалежними спостерігачами щодо парламентських виборів. За офіційними результатами, правляча партія «Грузинська мрія» здобула майже 54% голосів. Однак прозахідні опозиційні партії та президентка Грузії Саломе Зурабішвілі стверджують, що ці результати були сфальсифіковані. Внаслідок чого тисячі людей зібралися 28 жовтня на центральній вулиці Тбілісі. 

Як відомо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. 

У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. 

Раніше повідомлялося, що Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

Після оголошення результатів виборів у центрі Тбілісі зібралися незгодні з результатами парламентських виборів, які пройшли у Грузії 26 жовтня. Протестувальники розгортали прапори Грузії, Європейського Союзу та України.  Грузинські опозиційні партії, які не визнають результати парламентських виборів, вимагали проведення повторного голосування. Один з лідерів партії «Єдність-Національний рух» Гіоргі Вашадзе заявив, що повторні вибори має організувати «міжнародна адміністрація».

Читайте також:

Теги: вибори Грузія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ключовим питанням є перемога Санду в другому турі
Боротьба за демократію проти впливу Росії: як вирішується доля Молдови
22 жовтня, 12:40
Наступну зустріч з оборони України у форматі «Рамштайн» очолить президент США Джо Байден.
Країни НАТО під час «Рамштайну» запропонують конкретні кроки щодо вступу України до альянсу – WP
6 жовтня, 10:35
Президент Тунісу Каїс Сайєд (у центрі) святкує з прихильниками в столиці Тунісу після переобрання
Чинний президент Тунісу виграв вибори з результатом понад 90%
8 жовтня, 09:51
Раніше повідомлялося, вступ Грузії до Євросоюзу практично заморожено
Грузія втратить 121 млн євро через «відхід від демократичних стандартів»
8 жовтня, 22:20
Команда Байдена хоче, щоб Гарріс виграла вибори
Напруга між командами Байдена та Гарріс зростає: названо причину
13 жовтня, 21:44
Гарріс залучить до передвиборчої кампанії Обаму
Камала Гарріс проведе передвиборчу кампанію із сімейством Обама
18 жовтня, 22:50
Чинна президента Молдови лідирує у виборах з результатом у 42.40%
Вибори у Молдові: Санду викликала Стояногло на дебати
21 жовтня, 15:56
Якщо переможе Трамп, можливості для України різко звузяться
Допомога Україні може зменшитись, незалежно від результатів виборів в США – Bloomberg
27 жовтня, 18:58
Байден готовий голосувати на виборах у США
Байден сьогодні проголосує на президентських виборах
28 жовтня, 08:23

Політика

ЦВК Грузії перерахувала голоси: чи змінився результат виборів
ЦВК Грузії перерахувала голоси: чи змінився результат виборів
Радник Путіна закликав використати ядерну зброю, назвавши її «божим даром»
Радник Путіна закликав використати ядерну зброю, назвавши її «божим даром»
ОБСЄ опублікувала звіт про порушення на виборах у Грузії
ОБСЄ опублікувала звіт про порушення на виборах у Грузії
Демократи розпочали пошуки винних у разі можливої поразки Гарріс на виборах – The Hill
Демократи розпочали пошуки винних у разі можливої поразки Гарріс на виборах – The Hill
Фальсифікація виборів у Грузії: правоохоронці відзвітували про затриманих
Фальсифікація виборів у Грузії: правоохоронці відзвітували про затриманих
НАТО робить все, щоб Україна стала членом Альянсу – помічниця Рютте
НАТО робить все, щоб Україна стала членом Альянсу – помічниця Рютте

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2024
29K
Український агент пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян
18K
Стало відомо, скільки бійців цього місяця повернулися на службу після самовільного залишення частини
14K
Запущена КНДР балістична ракета встановила рекорд
6098
Прогноз магнітних бур на 31 жовтня – 2 листопада: якою буде сонячна активність

Новини

Єврокомісія підтвердила високий рівень імплементації Україною законодавства Європи в енергетиці – звіт
Сьогодні, 17:21
Кремль залучає війська з КНДР через проблеми в Росії – генерал Девід Петреус
Сьогодні, 16:21
Росія не зупиниться, якщо її не зупинити – військовий ЗСУ з Фінляндії
Сьогодні, 15:15
Російське вторгнення призвело до зростання громадянської свідомості молоді – дослідження
Сьогодні, 14:16
Покоління війни. У Києві розпочався Безпековий Форум для молоді (трансляція)
Сьогодні, 10:59
Росіяни вбили авіабомбою дитину в Харкові, відбулось засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua