Єврокомісія назвала умову для подальшого зближення Грузії з ЄС

У грудні 2023 року Єврорада надала Грузії статус кандидата, однак, як зазначено у звіті Єврокомісії, дії грузинського уряду де-факто призупиняють процес вступу

Грузія повинна змінити курс для початку переговорів про вступ до ЄС. Про це йдеться у звіті Європейської комісії про розширення, який потрапив у розпорядження «Ехо Кавказу».

Як зазначається, якщо Грузія не змінить поточний курс, який ставить під загрозу її шлях до ЄС, Єврокомісія не буде в змозі рекомендувати початок переговорів про вступ із країною.

У грудні 2023 року Єврорада надала Грузії статус кандидата, однак дії грузинського уряду від весни 2024 року ставлять під загрозу шлях Грузії до ЄС і де-факто призупиняють процес вступу. Єврокомісія акцентувала, що надання статусу кандидата Грузії не супроводжувалося достатньою політичною прихильністю влади до проведення необхідних реформ для просування країни на шляху до ЄС.

Також Єврокомісія пригадала ухвалення скандальних законів про іноагентів та «заборону ЛГБТ-пропаганди».

Крім того, Єврокомісія вказала на нещодавні зміни у виборчому законодавстві, порушення таємного голосування, процедурні невідповідності, залякування і тиск на виборців, «що негативно позначилося на суспільній довірі до процесу». Згідно з документом, вибори відбулися в напруженій і сильно поляризованій обстановці.

ЄС закликає Грузію ухвалити демократичні, всеосяжні та стійкі реформи, що відповідають основним принципам європейської інтеграції. Також у Брюсселі вважають, що країна «повинна насамперед повернутися до виконання дев'яти кроків» та скасувати скандальні закони.

У звіті зазначається, що «відповідність Грузії зовнішній політиці та політиці безпеки ЄС залишається низькою», а також закликали владу «припинити розповсюдження дезінформації проти цінностей ЄС».

Нагадаємо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів.

Раніше президентка Грузії не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

Згодом у центрі Тбілісі зібралися незгодні з результатами парламентських виборів, які пройшли у Грузії 26 жовтня. Протестувальники розгортали прапори Грузії, Європейського Союзу та України.

До слова, Центральна виборча комісія Грузії оголосила, що 29 жовтня відбудеться перерахунок бюлетенів на 14% виборчих дільницях. Це рішення прийнято після занепокоєння, висловленого незалежними спостерігачами щодо парламентських виборів.