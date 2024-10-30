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ЄС визначив для Грузії умови повернення на європейський шлях

Ірина Міллер
glavcom.ua
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ЄС визначив для Грузії умови повернення на європейський шлях
Боррель додав, що на парламентських виборах у Грузії «було допущені серйозні порушення, що потребує розслідування та незалежного підходу до цієї проблеми»
фото: www.interpressnews.ge

Боррель: «Ми пропонуємо Грузії ясний шлях до повторної взаємодії на їхньому шляху до Європейського Союзу»

Грузія для продовження процесу вступу до Європейського Союзу має скасувати закон «Про прозорість іноземного впливу» та законодавчий пакет «Про сімейні цінності та захист неповнолітніх». Як повідомляє Эхо Кавказа, про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, представляючи звіт Єврокомісії про розширення, передає Укрінформ.

«Ми пропонуємо ясний шлях до повторної взаємодії на їхньому шляху до Європейського Союзу. Скасування закону про закордонний вплив, який має придушувальний ефект на громадянське суспільство та медіаорганізації, а також закону про так звані сімейні цінності, оскільки дискримінації немає місця в нашій родині. Це були б перші ознаки конкретної прихильності з боку грузинського керівництва. Дуже важливо уважно стежити за подіями, які відбудуться найближчими днями, що стосуються розслідування і прояснення порушень, зазначених командами спостерігачів», – сказав Боррель.

Він додав, що на парламентських виборах у Грузії «було допущені серйозні порушення, що потребує розслідування та незалежного підходу до цієї проблеми».

«Я не збираюся перелічувати ці порушення, але їх багато, і деякі з них дуже серйозні. Важливо відзначити, що незалежні спостерігачі не визнали вибори вільними та чесними, і тому ми перебуваємо в ситуації, яка вимагає розслідування, щоб прояснити, що сталося, які масштаби цих реалій і як це вплинуло на результати», – сказав європейський дипломат.

За його словами, вибори – продовження тенденції, яка спостерігалася з боку грузинської влади в останні місяці, яка «віддаляє країну від Європейського Союзу, від його цінностей та принципів». 

Нагадаємо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів.

Раніше президентка Грузії не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. 

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

Згодом у центрі Тбілісі зібралися незгодні з результатами парламентських виборів, які пройшли у Грузії 26 жовтня. Протестувальники розгортали прапори Грузії, Європейського Союзу та України. 

До слова, Центральна виборча комісія Грузії оголосила, що 29 жовтня відбудеться перерахунок бюлетенів на 14% виборчих дільницях. Це рішення прийнято після занепокоєння, висловленого незалежними спостерігачами щодо парламентських виборів.

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Теги: вибори закон розслідування Боррель Грузія

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