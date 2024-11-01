Іванішвілі подав декларацію вперше за дев'ять років. Чим володіє найбагатша людина Грузії?

Перед виборами Іванішвілі довелося прозвітувати до Антикорупційного бюро, оскільки він очолив партійний список «Грузинської мрії» на парламентських виборах

Досі Іванішвілі подавав декларацію лише одного разу – коли був прем'єром Грузії у 2013 році

Єдиною нерухомістю, офіційно зареєстрованою на мільярдера-засновника та почесного голову правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіну Іванішвілі, виявились володіння у його рідному селі Чорвіла у Сачхерському районі. Дорогі будинки та квартири в Грузії, Франції та Росії виявилися у власності його дружини Катерини Хведелідзе. Це випливає із декларації мільярдера, яку вивчила грузинська служба Радіо Свобода, інформує newsgeorgia.

Досі Іванішвілі подавав декларацію лише одного разу – коли був прем'єром Грузії у 2013 році. Після своєї швидкої відставки він не обіймав державних посад. Перед цими виборами Іванішвілі довелося прозвітувати до Антикорупційного бюро, оскільки він очолив партійний список «Грузинської мрії» на парламентських виборах.

У декларації немає даних щодо дітей Іванішвілі – Уті, Бері, Гванце та Цотні. Вони повнолітні та живуть окремо.

Згідно з документом, Бідзіні Іванішвілі та його дружині належить близько 20 земельних ділянок та чотири житлові будинки в Чорвілі. Загальна площа земель перевищує 180 тис. кв. метрів. У сусідньому селі Саїрхе на Хведелідзе зареєстровано ще 5,6 тисяч квадратних метрів землі.

Дружина також володіє 5,5 тис. кв. метрів землі в селищі Сагурамо недалеко від грузинської столиці, квартирою площею 116 кв. метрів та частиною підвалу на вулиці Крилова в історичному центрі Тбілісі.

Величезний скляний бізнес-центр Сололаки не зареєстрований ні на Іванішвілі, ні на його дружину.

Згідно з документами, ділянка площею майже 15 тис. кв. метрів належить компанії «Фінсервіс XXI», у якої мільярдер орендує приміщення. Власник фірми не має реєстрації в Грузії.

На Катерину Хведелідзе оформлені три земельні ділянки загальною площею понад 12 тис. кв. метрів в Одинцовському районі Москви та 50% житлового будинку площею 614 кв. м. на вулиці Саврасова.

Хведелідзе також належить земельна ділянка у 1935 кв. м. та будинок площею 300 кв. м. у комуні Ла Сель-Сен-Клу на півночі Франції.

На банківських рахунках у подружжя зберігається загалом $159,3 млн, до €17 тис. та понад 110 тис. ларі. Це дуже скромні суми для людини, майно якої Bloomberg оцінює у $7,55 млрд.

Радіо Свобода звернуло увагу, що у декларації не назвали банки, які обслуговують рахунки, хоча закон вимагає повідомляти ці дані.

Щодо компаній, згідно з декларацією, на подружжя значаться 13 фірм у Грузії, Франції, на Панамі, Британських Віргінських островах та Багамах. Іванішвілі й раніше широко користувався іноземними юрисдикціями.

Нагадаємо, почесний голова партії «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі заявив, що Грузії необхідно «знайти в собі сили» і вибачитися перед осетинами за війну 2008 року, назвавши її «братовбивчим протистояння, яке вороги Грузії розв'язали для наших народів». Як повідомляє «Эхо Кавказа», таку заяву найвпливовіший політик Грузії зробив, виступаючи на передвиборчій зустрічі в Горі – місті, яке було окуповано російськими військами у 2008 році.

Іванішвілі додав, що серпнева війна 2008 року «не була волею ні грузинського, ні осетинського народу». Саме тому, за його словами, «Грузинській мрії» потрібна конституційна більшість у парламенті нового скликання для поправок, пов'язаних із територіальною цілісністю.